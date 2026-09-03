Mathys Tel yaklaşık bir yıl önce Bayern Münih taraftarlarına veda ettiğinde, oldukça duygusallaşmıştı. Kulüpten, artık vedalaşmak zorunda olduğu "sevilen bir insan" diye söz etmişti. Bu kadar büyük bir kulüpte sahada geçirebildiği her dakikayı "sevdiğini" söylemiş, Münih'in de "her zaman kalbinde olacağını" belirtmişti.

Tel'in Bayern Münih sevgisi sebepsiz değildi. Alman rekortmen, o dönem henüz 17 yaşında olan oyuncu için 2022'de Stade Rennes'e 20 milyon euro ödedi. Bu son derece büyük güven oyu, aynı zamanda çok yetenekli ama nihayetinde çok genç bir santrfor üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyordu. Ancak Tel buna dayandı.

Fransız oyuncu, yıldızlar topluluğu içinde son derece kullanışlı bir joker olarak kendini kabul ettirdi ve kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. İlk sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası'nda yaklaşık 450 dakikada altı gol atması yeterli oldu. Bir sonraki yıl ise "yalnızca" 1226 resmi maç dakikasında 10 gol ve altı asistlik katkı verdi.

Mathys Tel, Kompany'nin gelişi sonrası Bayern Münih'te gözden düştü

Geleceğin Tel'e ait olduğu düşünülebilirdi, ancak yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde kışa kadar çıktığı 14 resmi maçta yalnızca 458 dakika süre alıp gol katkısı anlamında tek bir olumlu an bile yaşamayınca bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Tel bu adımla uzun süre boğuştu ve aralık ayında da Kompany ile sportif yönetici Max Eberl'in başını çektiği Bayern yöneticilerine, kendini kabul ettirmek istediğini ve kiralık ayrılığı hedeflemediğini ima etti.

Eberl ile Kompany, Fransız oyuncuya kiralık bir transferi gerçekten önermişti, ancak kriz yaşayan genç profesyonelin kararını kabul ettiler. Ocak ayının sonunda ise Tel'de fikir değişikliği yaşandı ve Eberl bundan tamamen memnun değildi.

"Bir çözüm bulup bulamayacağımıza bakacağız. Zaman daralıyor" diyen hafif öfkeli Eberl, Tel'in Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'ya karşı oynanan maçın ardından Bayern taraftarlarına adeta bir şeref turunda bol jestli ve uzun bir şekilde veda etmesinden sadece birkaç dakika sonra konuşmuştu. Üstelik ortada henüz söylenebilecek kesin bir şey de yoktu.

Yine de: O soğuk ocak akşamında yaşananlar duygulandıran sahnelerdi. O dönem 19 yaşında olan Fransız oyuncu, tüm takım arkadaşları çoktan koridorlara yönelmişken Allianz Arena çimlerinde tek başına yürüdü. Tel alkışladı, el salladı, alkışladı. Sonra bir kez daha güney tribününe doğru ilerledi. Orada bazı taraftarlarla yumruk tokuşturdu, fotoğraf verdi, kısa kısa sohbet etti. Ceketini de üstü çıplak halde tel örgüye asılmış bir taraftara verdi.

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Mathys Tel, Bayern Münih'ten Tottenham'a gidiyor ve hemen eleştirilerin odağı oluyor

Eberl'in Tel için bulmak zorunda olduğu "çözüm", birkaç gün sonra ve uzun süren gidip gelmelerin ardından Tottenham Hotspur ile yapılan bir kiralık anlaşma şeklinde ortaya çıktı. Spurs'ün kısa süreli transfer için Bayern'e 10 milyon euro ücret ödediği belirtiliyordu. Londra kulübü o dönemde derin bir kriz içindeydi, ligde sadece 15. sıradaydı ve ayak bileği ameliyatı nedeniyle sezonun ilk yarısının tamamını kaçıran yıldız santrfor Dominic Solanke'ye acilen bir alternatif arıyordu.

Bayern'in istediğinin aksine, Spurs ile 60 milyon euro tutarında yüksek bir satın alma opsiyonu konusunda anlaşmaya varıldı, satın alma zorunluluğu değil. Bunun da Tel'in ısrarıyla gerçekleştiği, oyuncunun Bayern'e dönüş kapısını açık tutmak ve uzun vadeli geleceği hakkında kararı kendisinin vermek istediği söyleniyordu.

Kriz yaşamaya devam eden Spurs'te Tel, gelişinin ardından zorlandı. FA Cup'taki ilk maçında attığı golün, Tottenham'ın hemen elendiği o karşılaşmanın ardından uzun bir kuraklık dönemi geldi. Ancak nisanda sonradan oyuna girerek yeniden gol atabildi. The Standard ve The Sun daha önce onu "umutsuz derecede etkisiz" ve "hayal kırıklığı" olarak damgalamıştı.

Hayal kırıklığı yaratan bir başka şey de Spurs'ün sezonun geri kalan büyük bölümünde sahaya koyduklarıydı. Sadece küme düşen üç takım Leicester, Ipswich ve Southampton çok daha kötü olduğu için Championship'e düşme felaketi önlenebildi. Sezon sonunda ise Avrupa Ligi finalinde beklenmedik mutlu son geldi. Championship'te oynamak yerine, o dönemde de işlevsiz ve hücumda etkisiz olan bir takım bir anda Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı.

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Bayern Münih, geriye dönüp bakıldığında Mathys Tel ile olağanüstü bir transfer işi yaptı

Ve Tel'in bunda aslında hiçbir payı olmamasına rağmen (Avrupa Ligi'nin tüm eleme aşamasında gol atamadı ve sadece 209 dakika oynadı), Spurs geçen yaz Fransız U21 milli oyuncunun bonservisi konusunda Bayern ile anlaştı. Michael Olise'nin olağanüstü ilk sezonu ve Luis Diaz'ın gelişi, Tel'in Münih'te süre bulma ihtimalini en aza indirmişti. Rekortmen kulüp Tel için bir kez daha 35 milyon euro aldı ve böylece geriye dönüp bakıldığında olağanüstü bir iş yaptı.

Çünkü Tel, Londra'daki ikinci sezonunda da tam anlamıyla tutunamadı. 37 resmi maçta sadece dört gol atan kısır gol katkısı ise bağlamı içinde değerlendirilmek zorunda. Çünkü Spurs, Tel'in ilk yarım sezonundakinden bile çok daha ürkütücü bir görüntü verdi. Tottenham ancak son haftada kümede kalmayı başardı ve bu yolda Thomas Frank ile Igor Tudor olmak üzere iki teknik direktör tüketti. Ancak fevri Roberto De Zerbi'nin gelişi, Spurs için gidişatı sonunda iyiye çevirdi.

Tottenham Hotspur çılgın bir transfer yazı geçiriyor: Sadece Chelsea daha fazla harcadı

Premier League'de geçen iki felaket sezonuna yanıt olarak bu yaz inanılmaz bir transfer hücumu geldi. Merkez orta saha, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes takviyeleriyle yaklaşık 220 milyon euro karşılığında tamamen altüst edildi. Buna ek olarak Manchester City'den Savinho ve Omar Marmoush da gelerek Tel'e iki yeni rakip oldu - Savinho sadece 87 milyon euroya, Marmoush ise 55 ila 60 milyon euro tutarında satın alma zorunluluğu içeren kiralık anlaşmayla. Buna bir de Chelsea'den kiralanan Mykhailo Mudryk şeklinde bir başka hücum gücü eklendi.

Spurs bu yaz şu ana kadar 354 milyon euro harcadı, dünya genelinde bunu sadece zaten her zaman transfere takıntılı Manchester City (526 milyon) ve FC Chelsea (406 milyon) geride bırakıyor. Ancak bu savurgan yatırımların getirisi şimdilik oldukça sınırlı; ya da başka bir deyişle: Spurs'te ligde sadece iki maç oynanmışken yine ortalık karışmış durumda.

Çünkü bu kadar parayla yeniden şekillendirilen hücum hattı, Charlton Athletic'e karşı Lig Kupası ikinci turunda alınan farklı galibiyet (5-1) dışında Premier League'de tam sıfır golde kaldı, savunma ise özellikle Brentford'a karşı oynanan açılış maçında (0-3) bir kez daha son derece ürkütücü bir görüntü verdi.

Mathys Tel, talihsiz bir pozisyonun ardından kendi taraftarı tarafından alaya alındı

Ve bazıları için bu Tel için de geçerli. 21 yaşındaki oyuncu, önemli transferlere rağmen De Zerbi yönetiminde hâlâ sol kanatta ilk 11'de yer buluyor, ancak bu sezon da erken bir çıkış anı yaşayamadı. Tam tersine. Hafta sonunda Newcastle United'a karşı alınan 0-2'lik yenilgide Tel adeta alay konusu oldu; çünkü 68. dakikada skor 0-1'ken umut vadeden bir serbest vuruşta topun başına geçti, hafifçe kaydı ve topu tamamen tribünlere doğru savurdu.

Sonrasında öfkeden deliye dönmüş ve neredeyse çaresiz halde zemine vurdu, ardından takım arkadaşları onu ayağa kaldırıp teselli etti. Bu sırada kendi taraftarlarından alaycı alkışlar ve ıslıklar geldi. Sadece birkaç an sonra da oyundan alındı. Eski Spurs oyuncusu Jamie O'Hara'nın (Tottenham formasıyla 56 maç, yedi gol, beş asist) değerlendirmesine göre bu, sembolik anlam taşıyan bir sahneydi.

"Bu, hayatımda gördüğüm en kötü serbest vuruşlardan biri" diyerek maç sırasında talkSPORT'ta canlı yayında veryansın etti: "Kesinlikle yeterince iyi değil. Neden herkes onun düzgün bir oyuncuymuş gibi davrandığını bilmiyorum - kesinlikle yerin dibinde!"

Ancak nasibini alan sadece Tel olmadı. Örneğin De Zerbi'yi Pedro Porro'nun sağ kanatta oynaması nedeniyle, Savinho'yu ise kas sorunları yüzünden Lig Kupası'nda sadece 20 dakika sonra kenara gelmek zorunda kaldığı için eleştirdi.

Ancak eleştirilerin odağında yine bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Tel vardı; oyuncu altı ikili mücadelesinin sadece birini kazandı ve driplinglerinin hiçbirinde başarılı olamadı. Ada'da Tel'in acilen satılması ve yerine bir oyuncu alınması yönündeki sesler çoktan yükselmiş durumda. Ancak edinilen bilgilere göre teknik direktör De Zerbi aynı fikirde değil.

İtalyan çalıştırıcının, artan rekabete rağmen ona güvenmek istediğini Tel'e son derece net bir şekilde ilettiği söyleniyor. Ancak görünüşe göre Tel kendinden tamamen emin olmamalı. Çünkü Tottenham'ın son olarak transfer piyasasında Cody Gakpo için girişimde bulunduğu, ancak Liverpool oyuncusundan ret cevabı aldığı belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun ise bu arada Manchester City'ye söz verdiği ifade ediliyor.

Tel konusunda soru işaretleri ise giderek büyüyor; gerçekten de Tottenham gibi aslında büyük bir kulüpte başarılı olacak seviyeye sahip mi? Bunu kısa süre içinde kanıtlayamazsa, kışın belki de yeniden veda sözleri hazırlamak zorunda kalacak. Ancak bunların bir zamanlar Bayern Münih'te olduğu kadar duygusal olup olmayacağı soru işareti.

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Mathys Tel: Bayern Münih, Stade Rennes ve Tottenham'daki performans verileri ve istatistikleri

Kulüp Maç Gol Asist Oynanan dakika FC Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







