Real'in perşembe akşamı resmen açıkladığı üzere, santrfor UD Levante'den İspanya'nın başkentine geliyor ve Bernabeu'da 2031'e kadar geçerli beş yıllık sözleşmeye imza attı. Gelen bilgilere göre Madrid ekibi 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Espi, henüz altyapıdayken daha küçük bir kulüpten Levante'ye transfer oldu ve geride kalan LaLiga sezonunu 16. sırada tamamlayan takımda profesyonelliğe adım attı. 2024/25'te altın hamle olarak attığı altı golle Levante'nin İspanya'nın en üst ligine yükselmesinde pay sahibi olan Espi, geçen sezonda ise yaklaşık yarım yıllık alışma sürecinin ardından muhteşem bir final dönemi geçirerek 21 yaşında Levante'nin ligde kalmasının başlıca güvencelerinden biri oldu.

Şubat sonu ile mayıs sonu arasında Espi, son 13 haftada tam 10 gol attı, parlayan yıldız haline geldi ve sonunda LaLiga'da en iyi 23 yaş altı oyuncu seçildi. Özellikle dikkat çeken nokta şu: 26. haftadan 29. haftaya kadar Levante'nin üst üste attığı altı golün tamamı bir süreliğine Espi'nin hanesine yazıldı. Alaves'e karşı alınan kritik 2-0'lık galibiyette iki gol attı, ardından golleri Girona ve Rayo Vallecano karşısında alınan 1-1'lik beraberlikleri getirdi. Son olarak Oviedo karşısındaki 4-2'lik galibiyette takımının ilk iki golünü atan da Espi oldu. Real'in yeni transferi, 2025/26 sezonunda ligde çıktığı 25 maçta toplam 11 gol kaydetti.

Real Madrid'e transfer: Carlos Espi, UD Levante tarihinin en pahalı ikinci satışı oldu

Espi'nin transferi, bu arada Gonzalo Garcia'nın muhtemel ayrılığına bir yanıt niteliği taşıyor. Şu ana kadar hücumda joker rolünün ötesine geçemeyen altyapı çıkışlı oyuncu, görünüşe göre 40 milyon euro bonservis karşılığında Fulham FC'ye katılıyor ve eski teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın ardından İngiltere'nin yolunu tutuyor.





Getty Images





Boşalacak kadro yerini Espi'nin doldurması bekleniyor. Ancak bunun yeterli süre alma açısından nasıl bir tablo doğuracağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Büyük olasılıkla Endrick ile birlikte süperstar Kylian Mbappe'nin yedeği rolünü paylaşacak. Endrick, 2026'nın ilk yarısında Olympique Lyon'a kiralık gittiği dönemde yeniden özgüven kazandı ve Madrid'e gelişinden iki yıl sonra artık Real'de kalıcı olarak çıkış yapmayı hedefliyor. Garcia yerine Espi ile Los Blancos, santrfor hattındaki gerekli genişliği korumuş oldu.

Levante cephesinde ise Espi'nin satışı neredeyse bir transfer rekoru anlamına geliyor. İspanyol genç milli oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı ikinci satışı oldu; yalnızca Kolombiyalı orta saha oyuncusu Jefferson Lerma, 2018'de 30,5 milyon euro bonservis bedeliyle AFC Bournemouth'a transfer olduğunda Espi'den biraz daha pahalıydı (25 milyon euro). Lerma, 2023'ten bu yana Crystal Palace'ta forma giyiyor.



