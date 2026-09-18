Sky programı "Meine Geschichte"de DFB Başkan Yardımcısı, sunucu Riccardo Basile'nin Thomas Tuchel'i Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğuna getirmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna "evet" yanıtını verdi.

"Evet, yazın değil. (…). Ama aklıma gelmişti" diyen Watzke, şunu vurguladı: "Katar'da oldukça acıklı bir şekilde elendik. Peki sonra? Sonra insan gece ya da iki gece boyunca, şimdi ne olabilir diye düşünmeye başlıyor." Peki neden bugünkü İngiltere Milli Takımı teknik direktörünü Hansi Flick'in halefi olarak desteklemedi? Bugün 67 yaşında olan Watzke, Ocak 2022'den beri DFB'de görev yapıyor olsa da Almanya'nın Katar'da üst üste ikinci kez bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmesinin ardından alınan karar sürecine o dönemde dahil edilmemişti.

"O zaman Oliver Bierhoff vardı, şimdi Rudi Völler var. Milli takım teknik direktörünün kim olacağına ben karar vermiyorum" diyen Watzke, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama temel yaklaşım şuydu: Hansi Flick ile devam ediyoruz. Hansi de mükemmel bir teknik direktör, Barcelona'da şu anda neler yaptığını görüyorsunuz." Ancak Watzke'nin, "böyle bir başarısızlığın" ardından işlerin "zorlaşabileceğine" dair bir "hissi" vardı. "Sonradan bakınca muhtemelen haklı çıktım, sonraki maçlar da tam bir felaketti!"

Thomas Tuchel ile Hans-Joachim Watzke neden kavga etti?

Buna rağmen Watzke'nin Tuchel hakkındaki bu düşünce deneyi şaşırtıcı. Borussia Dortmund'un uzun yıllardır görev yapan patronu ile eski BVB hocası arasındaki ilişkinin uzun süre bozuk olduğu biliniyordu. Anlaşmazlığın arka planında, Nisan 2017'de Bundesliga ekibinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde AS Monaco ile oynayacağı maç için yoldayken takım otobüsüne yapılan saldırı yer alıyor. O dönem hâlâ görevde olan Tuchel, sonrasında bunu Watzke'nin takımının yine de oynaması gerektiğine karar verdiği şeklinde yansıttı. Buna karşın bazı oyuncuların oynamaya kendi istekleriyle karar verdiği söyleniyor.

UEFA o maçın ertesi gün saat 18.45'te oynanmasına karar vermişti. Maça çıkmamak muhtemelen otomatik yenilgi anlamına gelecekti. Öte yandan dönemin kaptanı Marcel Schmelzer ya da Nuri Sahin gibi bazı isimler de sonradan, saldırının ardından futbola dair hiçbir şey düşünemediklerini açıkladı. BVB maçı 2-3 kaybetti ve rövanşı da 1-3 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti.

Tuchel'in bu anlatımının kendisi açısından "insani olarak yaşadığı en büyük hayal kırıklığı" olup olmadığı sorusuna Watzke, "Her halükarda büyük bir hayal kırıklığıydı. Evet! Evet!" yanıtını verdi. Peki kamuoyunda gerçekle örtüşmeyen bir imajla gösterilmesini ne kadar süre kafasına taktı? "Bu tabii çok büyük bir sorun, çünkü iç süreçleri artık kendi içinde tutmaz da her şey dışarıya sızarsa ve bir de çarpıtılırsa... Ama şunu fark ettim, benim ne söylediğimin ya da başkalarının ne söylediğinin bir önemi yoktu. Bunu özellikle isteyen belli çevreler vardı. Ruhsuz bir futbol yöneticisinin oyunculara ne yapacaklarını dikte ettiği fikri onların işine çok geliyordu. Bu resme çok iyi uyuyordu."

IMAGO

Hans-Joachim Watzke ile Thomas Tuchel yeniden barıştı mı?

Watzke, buna rağmen Tuchel'i affetmenin kendisi için bir çaba gerektirmediğini vurguladı. "Burada mesele affetmek ya da affetmemek değil. Ben Tuchel'i hâlâ mükemmel bir teknik direktör olarak görüyorum" dedi ve ekledi: "O anda aramızda ciddi bir görüş ayrılığı vardı, bu çok açık. Ama bir noktadan sonra hayat devam ediyor. Bugün karşılaştığımızda konuşuyoruz, düzgün şekilde iletişim kuruyoruz. İngilizler bana Tuchel hakkında ne düşündüğümü sorduğunda sadece şunu söyledim: Gözünüz kapalı yapabilirsiniz. En iyi teknik direktörlerden birini alırsınız. Thomas Tuchel de o dönem maksimum baskı altındaydı."

Watzke, söz konusu baskıyı Tuchel'in "kendi kendine yüklediğini" söyledi. "Ve dediğim gibi, sonunda ve sonradan da buna hep saygı duydum. Çünkü o anda otobüste otururken olaylar sana farklı hissettirmiş olabilir mi, bilmiyorum. Buna da saygı duymak gerekir."

BVB, 2017'de Almanya Kupası zaferiyle sezonu nispeten olumlu kapatsa da, buna rağmen Tuchel ile yollar ayrıldı. PSG, Chelsea ve Bayern Münih'teki görevlerinin ardından 53 yaşındaki teknik adam 2025'te İngiltere Milli Takımı'nı devraldı. Öte yandan Watzke, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Julian Nagelsmann'ın yerine Jürgen Klopp'un göreve getirilmesinde belirleyici rol oynadı.



