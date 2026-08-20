Bunu Marca ve As ortak şekilde bildiriyor. Buna göre Martinez’in 2029’a kadar devam eden sözleşmesinde üç milyon euro tutarında bir çıkış maddesi bulunuyor ve bu da onu tam anlamıyla büyük bir fırsat haline getiriyor. İddialara göre İspanya U19 Milli Takımı oyuncusuyla başka kulüpler de ilgileniyor.

İddiaya göre Real, Martinez’i uzun süredir takip ediyor ve şimdi harekete geçebilir. Eğer bu yaz transfer olursa, gelecek sezon için iki seçenek bulunuyor. Ya Jose Mourinho yönetiminde A takımda antrenman yapıp üçüncü ligdeki rezerv takımda maç pratiği kazanacak ya da doğrudan bir sezonluğuna yeniden Santander’e kiralanacak.

Martinez bugüne kadar toplamda yalnızca 14 profesyonel maça çıktı. Bunlardan biri de pazar günü FC Villarreal’e karşı ligin açılış maçındaydı; Racing’in 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada doğrudan ilk golünü attı. Martinez, kısa süre önce Real’i reddedip ezeli rakip Barcelona’ya gitmeyi tercih eden İspanyol dünya şampiyonu Rodri ile benzer oyuncu tipi olarak görülüyor.

Real Madrid transfer piyasasında şimdiden 225 milyon euro yatırım yaptı

Real, şu ana kadarki transfer döneminde yeni oyuncular için şimdiden 225 milyon euro harcadı. En flaş transfer, RB Leipzig’den 125 milyon euroya gelen sağ kanat Yan Diomande oldu.

Bunun yanında eflatun-beyazlılar, sol bek Marc Cucurella (Chelsea’den 55 milyon), forvet Carlos Espi (UD Levante’den 25 milyon) ve sağ bek Denzel Dumfries (Inter’den 20 milyon) ile kadrosunu güçlendirdi. Stoper Ibrahima Konate (Liverpool) ve orta saha oyuncusu Bernardo Silva (Manchester City) ise bonservissiz geldi.

Şu ana kadar takımdan ayrılanlar ise yalnızca David Alaba ve Dani Caravajal gibi tecrübeli isimler ile Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios gibi fazla oynama şansı bulunmayan altyapı oyuncuları oldu.