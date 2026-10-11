Neuer'in döneminin, Augsburg'un rekor golü öncesindeki hatası ve yerini almaya hazır bekleyen Jonas Urbig nedeniyle sona erip ermediği sorulan Hoeneß, "Hayır, kesinlikle öyle değil. Herkes ara sıra hata yapabilir" dedi. Ardından şunları ekledi: "Joshua Kimmich hakkındaki bütün tartışmayı da tamamen gülünç buluyorum. Şu sıralar bu kadar övülen oyuncuların önce kulüplerinde ilk 11'de düzenli olarak yer bulması gerekiyor."

Bu sözler, bir bakıma yükselişteki iki Münihli oyuncuya yönelik dolaylı göndermelerdi: Neuer'in halefi Urbig ile Kimmich'in yerine oynayan Tom Bischof, Almanya Milli Takımı'ndaki son performanslarıyla büyük övgü toplamıştı. Ancak ikisi de Bayern Münih'te henüz düzenli olarak ilk 11'de oynamıyor. Yine de Urbig son dönemde Neuer'in yerine giderek daha sık forma giydi; Neuer'in geçen sezon sakatlıklara yatkın olması nedeniyle bunu yapmak zorunda da kaldı. Bischof ise Bayern Münih'te şu anda ağırlıklı olarak maçların son bölümlerinde süre alıyor. Bu sezon yalnızca iki kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kaptan Kimmich'i planlandığı üzere, ancak onun isteğine rağmen, Hollanda ve Yunanistan'a karşı oynanan ilk iki Uluslar Ligi maçının ardından ilk kadrodaki oyuncuların büyük bölümüyle birlikte evine göndermişti. Sırbistan'a karşı oynanan üçüncü maçta Aleksandar Pavlovic, Bischof ve Florian Wirtz'den oluşan orta saha etkileyici bir performans sergiledi. Almanya, Yunanistan'la oynanan rövanş maçında da iyi bir performans gösterdi ancak 0-0'lık beraberliği aşamadı.

Bunun ardından medyada Kimmich'e ihtiyaç duyulup duyulmadığına ilişkin tartışmalar yaşandı. Kimmich'in Augsburg'da Yunanistan'a karşı alınan 0-1'lik yenilgide iyi bir performans sergilememesi de bu tartışmaları körükledi. 31 yaşındaki oyuncu ise Cumartesi günü aynı yerde Augsburg'la oynanan ve 2-2 biten maçın ardından, milli takımdaki durumuna ilişkin tartışmalar karşısında özellikle sakin bir tavır sergiledi.

"On bir yıldır buradayım. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. Odaklanabileceğim ve odaklanmam gereken tek şey kendi performansım. Ben de bunu yapıyorum. Son on bir yıldır bunu yaptım. Bundan sonra da böyle yapacağım. Sonunda her zaman en iyiler oynar. Son on yılda en iyiler arasında yer almayı oldukça iyi başardım" dedi.

Joshua Kimmich, Almanya Milli Takımı için vazgeçilebilir hâle mi geldi? Eberl: "Tamamen saçma"

Bayern Münih'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ise Kimmich'e güçlü bir şekilde destek verdi. Eberl, "Joshua Kimmich'in kalitesinin sorgulandığını gördüm. Bunu tamamen saçma buluyorum" dedi. "O, öncülük eden bir lider. Evet, bir bakıma son yıllarda turnuvalarda pek başarılı olamayan bir takımın yüzü de o. Ama Joshua Kimmich benim için olağanüstü bir Alman oyuncu. Böyle bir oyuncunun aramızda olmasından memnun olmalıyız."

Hoeneß, Neuer ve Kimmich'ten şüphe duyanlara sert sözler söylemekle kalmadı. Bayern Münih'in Augsburg'da puan kaybedip liderliğe yükselme fırsatını kaçırmasının ardından "yılın şakası" dediği duruma da tepki gösterdi. Ona göre bu, sezonun başlamasından kısa süre sonra "Uluslar Ligi gibi gülünç bir organizasyon" için uzun bir millî maç arasına gidilmesi.

Hoeneß'e göre bu durum, millî takımlara çok sayıda oyuncu gönderen takımlar için "bir felaket": "18 oyuncumuz seyahate çıktı. Böyle bir durumda ritmin kaybolması son derece normal."

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