“Tam anlamıyla çılgınlık!” Norveç teknik direktörü, Martin Odegaard'ın Galler karşısındaki “son derece sönük” performansının ardındaki gerçeği açıkladı

Arsenal kaptanı Martin Odegaard, Norveç’in son Uluslar Ligi galibiyetinde hem kulübünde hem de millî takımında neden kaptanlık pazubandını taktığını gösterdi. Sahada alışılmışın dışında tutuk görünmesine rağmen, oyun kurucunun maçın başlamasından yalnızca birkaç saat önce yaşadığı ağır fiziksel yıpranmaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

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Odegaard'ın Uluslar Ligi'ndeki sönük performansının nedeni hastalık

Norveç, Antonio Nusa, Andreas Schjelderup ve Erling Haaland'ın golleriyle Galler'i Uluslar Ligi'nde 3-1 mağlup etti. Ancak kaptan Martin Odegaard, 90 dakikanın tamamında sahada kalmasına rağmen her zamanki etkisini gösteremedi.

Odegaard'ın sönük performansı, eski Norveç millî futbolcusu Kjetil Rekdal'ın eleştirilerine yol açtı. Rekdal, orta saha oyuncusunun enerjisini sorguladı. Teknik direktör Stale Solbakken ise kaptanını savunarak Odegaard'ın maçtan önceki gece boyunca kustuğunu açıkladı.

Solbakken gerçeği açıklamadan önce Rekdal performansı eleştirdi

TV 2'ye konuşan Rekdal, Arsenal'in orta saha oyuncusunun her zamanki performansına kıyasla ne kadar etkisiz göründüğüne dikkat çekti.

Rekdal, “Bence bugün son derece silikti. Yorgun görünüyordu ve her zamanki hareketliliği yoktu. Bence normalde olduğundan çok daha az göze çarptı,” dedi.

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Solbakken ise Norveç'in sağlık ve teknik ekibinin oyun kurucuya bazı kolaylıklar sağladığını, ardından devre arasında sahada kalacağı süreyi yönetmek için bir plan üzerinde anlaştıklarını belirterek duruma açıklık getirdi.

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Solbakken, “Bütün gece yatarak ve tükürerek geçiren bir kaptanımız vardı. Normalde kendisine tanınmayacak bazı serbestlikler tanındı. Bütün gece yatıp kusarsanız durum budur. Maçı tamamladığı için tüm takdiri hak ediyor. Devre arasında, baştan itibaren elinden geleni yapması ve gücü tükendiğinde bize haber vermesi konusunda konuştuk,” dedi.

Takım arkadaşları Odegaard'ın liderliğini ve direncini övdü

Norveç soyunma odasında Odegaard'ın hasta olmasına rağmen oynama kararlılığı, millî takımdaki arkadaşlarının büyük takdirini topladı. Savunma oyuncusu David Moller Wolfe, orta saha oyuncusunun fiziksel durumuna rağmen oyunun temposunu belirleyebilmesini övdü.

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Wolfe, basın alanında yaptığı açıklamada, “Gerçekten inanılmaz. Maçın temposunu istediği gibi, bizim de artık ondan görmeye çok alıştığımız şekilde kontrol ediyor. Bu, onun nasıl biri olduğunu ve ne kadar iyi bir oyuncu ve lider olduğunu gösteriyor,” dedi.

İkinci yarıda oyuna giren Patrick Berg de aynı görüşü paylaşarak takımın, kaptanlarının geçirdiği zor geceden haberdar olduğunu söyledi.

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Berg, takım arkadaşı hakkında, “Martin'in kötü bir gece geçirdiğini anlamıştım. Bir futbol maçına çıkacağınız zaman bu hiç de ideal değil. Maçı bitirebilmesi büyük bir direnç örneği,” dedi.

Yorucu maçın ardından öncelik iyileşmek

Galler karşısında 90 dakikanın tamamını sahada kalarak tüm enerjisini tüketen Odegaard için şimdi öncelik, hastalığını tamamen atlatmak. Hem Norveç hem de Arsenal, orta saha oyuncusu kulübü ve ülkesi için görevlerini sürdürürken hasta hâlde oynamanın fiziksel yükünün kalıcı bir yorgunluğa yol açmamasını umuyor.