Önce 30. dakikada sahne Güler'indi: Leipzig'in eski oyuncusu Yan Diomande, sol taraftan topu Türk orta saha oyuncusuna çıkardı. Güler, kaleye 16 metre mesafeden koşu hâlindeyken vurdu, hem de ne vuruş! Sol ayağından çıkan top, hiçbir şansı olmayan Sevilla kalecisi Odysseas Vlachodimos'un üzerinden harika bir kavisle geçerek uzak köşeye gitti.

"Bu sol ayak inanılmaz iyi" diyen DAZN yorumcusu Jan Platte, Real Madrid'e üstünlüğü getiren gole hayran kaldı. Güler, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma deplasmanında alınan 4-3'lük çarpıcı galibiyette iki golün asistini yapmıştı. Bu gol, tüm kulvarlarda sezonun ikinci golüydü. Beş asist de eklendiğinde 21 yaşındaki oyuncu şimdiden yedi gol katkısına ulaştı.

Madrid'deki seyirciler bir sonraki önemli an için fazla beklemedi. 37. dakikada sahne Mbappe'nindi. Pozisyon yine Diomande ile başladı. 125 milyon euroya transfer edilen yeni oyuncunun soldan gönderdiği pası Jude Bellingham hafif bir topuk dokunuşuyla Mbappe'ye aktardı. Yıldız forvet, DAZN yorumcusu Max Nicu'nun hayranlıkla "müthiş bir hareket" diye nitelediği hamleyle topu ceza sahasına taşıdı. Ardından bir sonraki dokunuşuyla Sevilla savunmacısı Kike Salas'ı geçti ve bir başka göz alıcı çalımla Vlachodimos'u mağlup etti.

"İnanılır gibi değil! Gerçekten inanılır gibi değil!" diye bağırdı yorumcu Platte. Nicu ise Fransız yıldızın olağanüstü hareketini, "Konuk takım için artık her şey çok hızlı gelişiyor" sözleriyle övdü. Bu, Mbappe'nin tüm kulvarlarda çıktığı 11. maçta attığı 10. goldü.

Kylian Mbappe penaltıdan attı, Yan Diomande farkı artırdı

On birinci gol ikinci yarıda geldi ve o da sıradan değildi: Mbappe, kendisine yapılan faulle kazanılan penaltıyı Panenka vuruşuyla yumuşacık bir şekilde kalenin ortasına göndererek Real'i 3-0 öne geçirdi (63.).

Manuel Bueno'nun golünün (80.) ardından Yan Diomande de sahneye çıktı. Yazın 125 milyon euro karşılığında RB Leipzig'den Madrid'e transfer olan Fildişi Sahilli oyuncu, sol iç koridorda durdurulamaz bir depar attı ve 17 metreden sol köşeye yaptığı sert vuruşla Real'in 4-1'lik galibiyetini perçinledi (82.).

Bu galibiyetle Real Madrid, 21 puanla şehirdeki rakibi Atletico'nun (22) ve açık ara lider FC Barcelona'nın (27) arkasındaki üçüncü sıradaki yerini korudu. Real, gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde evinde RB Leipzig'i ağırlayacak, ardından pazar günü Barça deplasmanında El Clasico'ya çıkacak.



