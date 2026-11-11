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FC Bayern Münihli Luiz Diaz'ın, Paris Saint-Germain'in transfer listesinin en üst sırasında olduğu iddia ediliyor. Haberi Kolombiyalı yayın organı Areacucuta duyurdu.

Habere göre Fransız devi, şu anda sakat olan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine üst düzey bir oyuncu bulmak için yoğun çaba harcıyor ve bu nedenle hücum oyuncusu Diaz'ı gözüne kestirdi. Gürcü futbolcu, birkaç hafta önce FC Barcelona'ya karşı oynanan maçta çapraz bağlarını yırtmıştı. Sağlık kontrolleri, en az altı ay sahalardan uzak kalacağını ortaya koydu.

Bu yüzden yaklaşan kış transfer döneminde yeni bir oyuncu kadroya katılacak. Habere göre Paris ekibinin yönetimi, Kvaratskhelia'nın sakatlığıyla oluşan büyük boşluğu doldurmak için Diaz'ı kusursuz aday olarak görüyor.

Mali açıdan PSG, Bayern'in isteyebileceği aşırı yüksek bir bonservis bedelini bile muhtemelen sorunsuz karşılayabilir. Buna rağmen Kolombiyalı oyuncunun kışın Münih'ten ayrılması son derece düşük bir ihtimal. Diaz, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımında önemli bir isim ve neredeyse her kritik maçta ilk 11'de yer alıyor. Dolayısıyla FCB, onu satarak kendisine yeni bir sorun yaratmış olur.

Getty Images

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Luis Diaz'ın FC Bayern Münih ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Oyuncunun çevresinden kaynaklara dayandırdığı haberinde Areacucuta, Diaz'ın Bayern'de fazlasıyla mutlu olduğunu ve Alman futbolunun en çok şampiyonluk kazanan kulübünden erken ayrılmaya hiç niyeti olmadığını da aktardı. Şu anda sakat olan Kolombiyalı oyuncu, kısa süre içinde yeniden en iyi formuna kavuşabilmek için sahalara dönüşüne odaklanıyor.

Diaz'ın Münih'teki sözleşmesi Haziran 2029'un sonuna kadar devam ediyor. 2025 yazında Säbener Straße'ye transfer olduğundan bu yana Kompany'nin takımının değişmez isimlerinden biri. FCB formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 62 resmî maçta 31 gol ve 24 asist üretti.

Özellikle Bayern ile Almanya şampiyonluğunu ve Almanya Kupası'nı kazandığı geçen sezonki istatistikleri sıra dışıydı. 51 maçta 26 gol atıp 23 asist yaptı. Bu sezon ise 11 maçta "yalnızca" beş gol ve bir asisti bulunuyor.