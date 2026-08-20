Bunu Marca ve As aynı şekilde aktarıyor. Buna göre Martinez'in 2029'a kadar devam eden sözleşmesinde üç milyon euro tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor ve bu da onu tam anlamıyla bir fırsat transferi haline getiriyor. İddialara göre İspanya U19 Milli Takımı oyuncusunun peşinde başka kulüpler de var.

İddiaya göre Real, Martinez'i uzun süredir takip ediyor ve şimdi hamlesini yapabilir. Bu yaz transfer olması halinde gelecek sezon için iki seçenek bulunuyor. Ya Jose Mourinho yönetiminde A takımda çalışacak ve üçüncü ligdeki rezerv takımda maç pratiği kazanacak ya da doğrudan bir sezonluğuna Santander'e geri kiralanacak.

Martinez bugüne kadar toplamda yalnızca 14 profesyonel maça çıktı. Bunlardan biri de pazar günü FC Villarreal'e karşı ligin açılış maçındaydı; Racing formasıyla 2-2 biten karşılaşmada ilk golünü attı. Martinez, yakın zamanda Real'i geri çevirip ezeli rakip FC Barcelona'ya transfer olan İspanyol dünya şampiyonu Rodri ile benzer oyuncu profiline sahip olarak görülüyor.

Real Madrid transfer piyasasında şimdiden 225 milyon euro yatırım yaptı

Real, şu ana kadarki transfer döneminde yeni oyuncular için şimdiden 225 milyon euro harcadı. En büyük transfer, RB Leipzig'den 125 milyon euroya gelen sağ kanat Yan Diomande oldu.

Bunun yanı sıra Madrid ekibi sol bek Marc Cucurella (FC Chelsea'den 55 milyon), forvet Carlos Espi (UD Levante'den 25 milyon) ve sağ bek Denzel Dumfries (Inter Milan'dan 20 milyon) ile kadrosunu güçlendirdi. Stoper Ibrahima Konate (FC Liverpool) ile orta saha Bernardo Silva (Manchester City) ise bonservissiz geldi.

Şu ana kadar takımdan ayrılanlar ise yalnızca David Alaba ve Dani Caravajal gibi yaşlı yıldızlar ile Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios gibi fazla forma şansı bulma ihtimali olmayan altyapı oyuncuları oldu.