Mathys Tel, bir yıldan biraz daha uzun süre önce Bayern Münih taraftarlarına veda ettiğinde, oldukça duygusallaşmıştı. Kulüpten, artık ayrılmak zorunda olduğu "sevdiği bir insan" olarak söz etmişti. Bu kadar büyük bir kulübün formasını sahada giyebildiği her dakikayı "sevdiğini" söylemiş ve Münih'in "her zaman kalbinde olacağını" ifade etmişti.

Tel'in Bayern Münih sevgisi sebepsiz değildi. Alman rekortmen, 2022 yılında o dönem henüz 17 yaşında olan oyuncu için Stade Rennes'e 20 milyon euro ödedi. Bu, bir yandan son derece büyük bir güven oyu olurken, diğer yandan da çok yetenekli ama nihayetinde capcanlı genç bir santrfor üzerinde muazzam bir baskı oluşturuyordu. Ancak Tel buna direndi.

Fransız oyuncu, yıldızlar topluluğu içinde son derece kullanışlı bir joker olarak kendini kabul ettirdi ve kısa sürede taraftarın sevgilisi oldu. İlk sezonunda Bundesliga ve Almanya Kupası'nda yaklaşık 450 dakika ona altı gol için yetti. Sonraki yıl ise "yalnızca" 1226 resmi maç dakikasında tam 10 gol ve altı asist yaptı.

Mathys Tel, Kompany'nin gelişi sonrası Bayern Münih'te gözden düştü

Geleceğin bir ölçüde Tel'e ait olduğu düşünülüyordu ancak yeni teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde kışa kadar 14 resmi maçta sadece 458 dakika alıp gol katkısı anlamında tek bir sevinç bile yaşayamayınca bir şeylerin değişmesi gerekiyordu. Tel bu adımla uzun süre boğuştu ve daha aralık ayında Kompany ile sportif yönetici Max Eberl'in başını çektiği Bayern karar vericilerine, kendini kabul ettirmek istediğini ve kiralık ayrılığı hedeflemediğini ima etmişti.

Eberl ile Kompany, Fransız oyuncuya kiralık formülünü gerçekten önermişti ancak kriz yaşayan genç profesyonelin kararını kabul ettiler. Ocak ayının sonunda ise Tel'de fikir değişikliği yaşandı ve Eberl bu durumdan tamamen memnun değildi.

"Bir çözüm bulup bulamayacağımıza bakacağız. Zaman daralıyor" diyen biraz kızgın Eberl, Tel'in Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'ya karşı oynanan maçın ardından Bayern taraftarlarına jestlerle ve uzun uzun adeta bir onur turunda veda etmesinden sadece birkaç dakika sonra konuşmuştu. Üstelik ortada söylenebilecek somut hiçbir şey yokken.

Yine de o soğuk ocak akşamında yaşanan sahneler dokunaklıydı. O dönem 19 yaşında olan Fransız futbolcu, tüm takım arkadaşları çoktan koridorlara karışmışken Allianz Arena'nın çimlerinde tek başına yürüdü. Tel alkışladı, el salladı, yine alkışladı. Sonra bir kez daha güney tribününe doğru ilerledi. Orada bazı taraftarlarla yumruk tokuşturdu, fotoğraf için poz verdi, kısa süre sohbet etti. Ceketini ise üstü çıplak şekilde çite asılmış bir taraftara verdi.

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Mathys Tel, Bayern Münih'ten Tottenham'a geçiyor ve hemen eleştirilerin odağına yerleşiyor

Eberl'in Tel için bulmak zorunda olduğu "çözüm", birkaç gün sonra ve uzun bir git-gelin ardından Tottenham Hotspur ile yapılan kiralık anlaşma şeklinde ortaya çıktı. Spurs'ün kısa vadeli transfer için Bayern'e 10 milyon euro ücret ödediği belirtiliyor. Londra kulübü o dönemde derin bir kriz içindeydi, ligde yalnızca 15. sıradaydı ve ayak bileği ameliyatı nedeniyle daha önce sezonun ilk yarısının tamamını kaçıran yıldız golcü Dominic Solanke'ye acilen bir alternatif arıyordu.

Bayern'in istediğinin aksine Spurs ile 60 milyon euroluk yüksek bir satın alma opsiyonu üzerinde anlaşıldı, satın alma zorunluluğu ise konulmadı. Bunun, Bayern Münih'e dönüş kapısını açık tutmak ve uzun vadeli geleceği hakkında kendisi karar vermek isteyen Tel'in ısrarıyla da gerçekleştiği söyleniyor.

Krizi süren Spurs'te Tel, gelişinin ardından zorlandı. FA Cup'taki ilk maçında attığı ve Tottenham'ın da hemen elendiği golün ardından uzun bir suskunluk dönemi geldi. Ancak nisan ayında oyuna sonradan girerek yeniden fileleri bulabildi. Daha önce The Standard ve The Sun tarafından "umutsuz derecede etkisiz" ve "hayal kırıklığı yaratan" olarak damgalanmıştı.

Hayal kırıklığı yaratan bir diğer şey de Spurs'ün sezonun geri kalan büyük bölümünde ortaya koyduğu tabloydu. Ancak küme düşen üç takım Leicester, Ipswich ve Southampton çok daha kötü olduğu için Championship'e düşüş şeklindeki bir felaket önlenebildi. Hatta sezon sonunda Avrupa Ligi finalinde beklenmedik mutlu son bile geldi. O güne kadar işlevsiz ve hücumda etkisiz olan takım, Championship yerine bir anda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladı.

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Bayern Münih, geriye dönüp bakıldığında Mathys Tel ile mükemmel bir transfer işi yaptı

Ve Tel'in bunda aslında hiçbir payı olmamasına rağmen (Avrupa Ligi'nin tüm eleme aşamasında golü yoktu ve sadece 209 dakika oynadı), Spurs geçen yaz Fransız 21 yaş altı milli futbolcunun bonservisi için Bayern ile anlaşmaya vardı. Michael Olise'nin muhteşem ilk sezonu ve Luis Diaz'ın gelişiyle Tel'in Münih'te süre bulma ihtimali en düşük seviyeye inmişti. Rekortmen kulüp Tel için bir kez daha 35 milyon euro aldı ve böylece geriye dönüp bakıldığında son derece önemli bir iş çıkarmış oldu.

Çünkü Tel, Londra'daki ikinci sezonunda da tam anlamıyla tutunamadı. 37 resmi maçta sadece dört golle ortaya çıkan zayıf skor katkısı ise bağlam içine oturtulmalı. Zira Spurs, Tel'in ilk yarım sezonuna göre çok daha ürkütücü bir görüntü verdi. Tottenham ancak son haftada küme düşmekten kurtuldu ve bu yolda Thomas Frank ile Igor Tudor olmak üzere iki teknik direktör tüketti. Ancak hırçın Roberto De Zerbi'nin gelişi gidişatı sonunda Spurs adına iyiye çevirdi.

Tottenham Hotspur çılgın bir transfer yazı yaşıyor: Sadece Chelsea daha fazla harcadı

İki felaket Premier League sezonuna cevap olarak bu yaz inanılmaz bir transfer atağı geldi. Merkez orta saha, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes transferleriyle neredeyse 220 milyon euro karşılığında tamamen baştan aşağı değiştirildi. Buna ek olarak Manchester City'den Savinho ve Omar Marmoush olmak üzere Tel'e iki yeni rakip daha geldi; Savinho tam 87 milyon euroya, Marmoush ise 55 ila 60 milyon euroluk satın alma zorunluluğu içeren kiralık anlaşmayla. Chelsea'den kiralanan Mykhailo Mudryk de bir başka hücum gücü olarak buna eklendi.

Spurs bu yaz şu ana kadar 354 milyon euro harcadı, bu rakam dünya genelinde sadece transfere zaten her zaman takıntılı olan Manchester City (526 milyon) ve FC Chelsea (406 milyon) tarafından aşılmış durumda. Ancak bu savurgan yatırımların getirisi şu an için hâlâ oldukça sınırlı, ya da başka bir deyişle: Spurs'te ligde henüz sadece iki maç oynanmışken bile ortalık yeniden karışmış durumda.

Çünkü bu kadar para harcanarak yeniden kurulan hücum hattı, League Cup ikinci turunda Charlton Athletic'e karşı alınan farklı 5-1'lik galibiyet dışında Premier League'de tam olarak sıfır golde kaldı; savunma ise özellikle Brentford karşısındaki 0-3'lük açılış maçında yine son derece ürkütücü bir görüntü verdi.

Mathys Tel, talihsiz bir pozisyon sonrası kendi taraftarı tarafından alaya alındı

Ve bu durum bazılarına göre Tel için de geçerli. 21 yaşındaki oyuncu, gösterişli yeni transferlere rağmen De Zerbi yönetiminde hâlâ sol kanatta ilk 11'de yer bulsa da bu sezonda da erken bir sevinç yaşayamadı. Tam tersine. Hafta sonunda Newcastle United karşısında alınan 0-2'lik yenilgide Tel adeta alay konusu oldu; 68. dakikada skor 0-1'ken umut vadeden bir serbest vuruşta topun başına geçti, hafifçe kaydı ve topu tamamen boşluğa gönderdi.

Ardından öfkeden deliye dönmüş ve neredeyse çaresiz bir halde zemine vurdu, sonra takım arkadaşları onu ayağa kaldırıp moral vermeye çalıştı. Bu sırada kendi taraftarlarından alaycı alkışlar ve ıslıklar geldi. Sadece birkaç dakika sonra oyundan alındı. Eski Spurs oyuncusu Jamie O'Hara'nın (Tottenham formasıyla 56 maç, yedi gol, beş asist) değerlendirmesine göre bu, sembolik anlam taşıyan bir sahneydi.

"Bu, hayatımda gördüğüm en kötü serbest vuruşlardan biri" diyerek maç sırasında talkSPORT'ta canlı yayında veryansın etti: "Kesinlikle yeterince iyi değil. Herkes neden onun düzgün bir oyuncuymuş gibi davrandığını bilmiyorum, tam anlamıyla korkunç!"

Ancak hedefte sadece Tel yoktu. Örneğin De Zerbi'yi, Pedro Porro'nun sağ kanatta oynaması nedeniyle ve Savinho'yu, kas sorunları yüzünden League Cup'ta sadece 20 dakika sonra ara vermek zorunda kaldığı için eleştirdi.

Yine de eleştirilerin odağında bir kez daha hayal kırıklığı yaratan Tel vardı; oyuncu altı ikili mücadelesinden yalnızca birini kazandı ve driblinglerinin hiçbirinde başarılı olamadı. Ada'da Tel'in acilen satılması ve yerine bir oyuncu alınması gerektiği yönündeki çağrılar çoktan yükselmeye başladı. Ancak edinilen bilgilere göre teknik direktör De Zerbi aynı görüşte değil.

İtalyan çalıştırıcının, artan rekabete rağmen ona güvenmek istediğini Tel'e açık şekilde ilettiği belirtiliyor. Ancak görünen o ki Tel kendisinden o kadar da emin olmamalı. Zira son olarak Tottenham'ın transfer piyasasında Cody Gakpo için girişimde bulunduğu, ancak Liverpool oyuncusundan olumsuz yanıt aldığı belirtiliyor. Hollandalı futbolcunun bu arada Manchester City'ye söz verdiği söyleniyor.

Buna karşılık Tel hakkındaki soru işaretleri giderek büyüyor; gerçekten Tottenham gibi aslında büyük bir kulüpte başarılı olacak seviyeye sahip mi? Bunu kısa süre içinde kanıtlayamazsa, kışın belki de yine veda sözleri hazırlamak zorunda kalacak. Ancak o sözlerin, Bayern Münih'teki kadar duygusal olup olmayacağı şüpheli.

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Mathys Tel: Bayern Münih, Stade Rennes ve Tottenham'daki performans verileri ve istatistikleri

Kulüp Maç Gol Asist Oynanan dakika FC Bayern 83 16 7 2.464 Tottenham Hotspur 61 7 4 3.181 Stade Rennes 10 - - 81







