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Brajan Gruda bugünlerde herkesin dilinde. İlk iki millî maçında parladı ve RB Leipzig'de büyük gelişim gösterdi. Bu yüzden transferi oldukça pahalıya mal olabilir.

Bild'in haberine göre Leipzig, gelecek yılın yazında Gruda'yı ancak "tam anlamıyla ahlak dışı teklifler" gelmesi hâlinde satmaya razı olacak. Habere göre RB'yi düşünmeye sevk etmek isteyen kulüplerin 100 milyon euro sınırına yaklaşması gerekiyor.

Dolayısıyla Gruda'yı gelecek yaz kadrosuna katmak Bayern Münih için de zorlu bir iş olacak. Rekor şampiyonun oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor ; bunu kısa süre önce Sport Bild bildirmişti. Habere göre Bayern, Gruda'nın gelişimini yakından takip ediyor ve hücumdaki çok yönlülüğüne özellikle değer veriyor. Almanya Millî Takımı'nın yeni oyuncusu, hücumun iki kanadında da 10 numara pozisyonunda da rahatlıkla oynayabiliyor.

Leipzig'in Brajan Gruda'yı satın alma yükümlülüğü ne zaman devreye girecek?

Bild'e göre Gruda'nın Leipzig'deki sözleşme durumu şöyle: Hâlen Brighton & Hove Albion'dan kiralık olan oyuncu için satın alma yükümlülüğü 2027'nin başında devreye girebilir. Bunun için Gruda'nın gelecek yıl en az üç Bundesliga maçına çıkması gerekiyor; bu sayıya ocak ortasında ulaşması mümkün. Böylece Şubat 2026'nın başında Brighton'a 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Leipzig, Gruda'yı bonservisiyle kadrosuna katmak için 25 milyon euro ödemek zorunda kalacak.

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22 yaşındaki oyuncunun Leipzig ile sözleşmesi daha sonra 2031'e kadar sürecek. Bu nedenle kulüp, gelecek yaz satış baskısı altında olmayacak. Ayrıca sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmadığı belirtiliyor.

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Gruda, Almanya A Millî Takımı formasıyla çıktığı ilk iki maçın ardından piyasa değerini daha da artırdı. Sırbistan'a karşı oynadığı ilk millî maçta (3-1) driblingleriyle dikkat çeken oyuncu, harika bir solo koşunun ardından güzel bir gol attı. Pazartesi günü Hollanda karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyette de sahanın öne çıkan isimlerinden biriydi ; iki asist yaptı ve bir gol kaydetti.

Getty Images

Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Gruda'ya uzun süredir büyük değer verdiği sır değil. Yılın başında hâlâ Red Bull'un küresel futbol sorumlusu olan Klopp, eski Mainzlı oyuncunun Leipzig'e transferinde rol oynamıştı. Gruda'nın topla becerilerine ve oyuna tutkuyla yaklaşımına hayran olan Klopp'un, Bild'e göre RB ile birlikte bu transferi gerçekleştirirken oyuncunun savunmaya katkı verme isteği konusunda da şüpheleri vardı.

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Jürgen Klopp, Brajan Gruda'nın savunma katkısını da övdü

Gruda bu şüpheleri artık etkileyici biçimde giderdi. Klopp, Hollanda karşısındaki görkemli zaferin ardından Leipzigli oyuncunun topsuz oyundaki çalışmasından da son derece memnundu . Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü, ARD'ye Gruda ve onun gibi parlak bir performans sergileyen diğer kanat oyuncusu Derry Scherhant (SC Freiburg) hakkında şunları söyledi: "İkisi de top oynamayı biliyor, aman Tanrım. Ama bugün ne kadar çalıştılar ve ne kadar çalışmak zorunda kaldılar, inanılmaz. Sonuçta bir takımı takım yapan da bu. Başkaları da top oynayabilir. Ama sonuçta önemli olan, ortaya ne kadar tutku ve çaba koyduğunuz."

RB'nin Gruda'yı sonuçta nispeten ucuza kadrosuna katacak olmasının nedeni ise Klopp'un gözdesinin Brighton'da kalıcı biçimde kendini kabul ettirememesi. İngiliz kulübü, 2024'te Gruda için Mainz 05'e tam 31,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Ancak Gruda yüksek beklentileri karşılayamadı ve çoğu zaman yedek kulübesinden oyuna girdi.

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Bu yüzden geçen sezonun ikinci yarısında Leipzig'de önce ritmini bulması gerekti; son dönemde ise gerçek anlamda çıkışa geçti. Gruda, son sekiz resmî maçta iki gol ve beş asistle dikkat çekti. RB Teknik Direktörü Martin Demichelis, perşembe günkü basın toplantısında "Onun adına çok mutluyum ama RB Leipzig adına daha da mutluyum, çünkü kulübün hedeflerinden biri oyuncu geliştirmek" diyerek Gruda'yı övdü. Ancak oyuncuyu uyardı da.

Millî takımda yarattığı heyecana rağmen Demichelis'ten Gruda'ya uyarı

Demichelis, "Hâlâ ayakları yere basmalı" diye vurguladı ve ekledi: "Millî takımda oynamak her zaman güzeldir ama geri dönüp kulübün için hemen performans göstermek önemli ve zor olan şeydir. Hemen bir sonraki adımı atmalı; o adım da sıradaki maçımız."

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Gruda, cumartesi günü Leipzig ile Union Berlin'e konuk olacak. Gelecek salı ise Şampiyonlar Ligi'nde RC Lens'e karşı önemli bir iç saha maçı oynayacak.