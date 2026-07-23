Tam 150 kilo! İki İspanyol dünya şampiyonu, Dünya Şampiyonası zaferinin ardından tuhaf bir ödül aldı

Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası turnuvasından döndükten sonra, iki orta saha oyuncusu memleketlerinin belediye binasında karşılandı. İspanya’nın güneyinde yer alan ve yaklaşık 40.000 nüfusa sahip bu belediye, ülke çapında özellikle tatlı bir domates çeşidi olan Bombon Colorao’nun yetiştirilmesiyle tanınıyor. Kasabanın evlatlarının spor alanındaki başarılarını onurlandırmak için yerel yetkililer geleneksel bir jestte bulundu.

İkili, tam ödül miktarını belirlemek için orada bulunanların gözü önünde bir kişi tartısına çıkmak zorunda kaldı. FC Barcelona’nın orta saha oyuncusu Gavi’nin tartı sonucu 68 kilogram çıktı. PSG'de forma giyen Ruiz ise 84 kilogram ağırlığında çıktı. Böylece belediye, iki profesyonel oyuncuya toplamda yaklaşık 150 kilogram yerel sebze spesiyalitesi dağıttı.

Belediye Başkanı Juan Manuel Valle, resepsiyon sırasında bu spor yıldızlarının bölge için önemini vurguladı: "Onlar, şehrin itibarını yeni bir düzeye taşıyan çok sevilen oyuncular. Üç dünya şampiyonuna sahip olmakla övünebilecek başka hiçbir belediye yok."

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Gavi ve Fabian Ruiz’e ilginç Dünya Kupası ikramiyesi

Belediye Başkanı, bu sözleriyle bu küçük Endülüs kasabasının bir başka özelliğine de değindi: Jesus Navas, 2010 yılında İspanya milli takımıyla Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda, uzatmalarda Hollanda’yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Toplamda 14 yıl boyunca FC Sevilla forması giyen Navas da Los Palacios y Villafranca kökenlidir.

Domateslerin takdim edilmesi, belediyenin tek onur gösterisi olarak kalmadı. İki profesyonel futbolcunun yerel spor tarihindeki yerini kalıcı olarak pekiştirmek amacıyla belediye meclisi, iki belediyeye ait futbol sahasının adının değiştirilmesine de karar verdi. Bu sahalar artık resmi olarak Gavi ve Fabian Ruiz’in adlarını taşıyor.

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Gavi, Dünya Kupası zaferini Endülüs bayrağıyla kutladı

Gavi, final maçının son düdüğünün çalmasının hemen ardından memleketine olan bağlılığını göstermişti. Resmi kupa teslim töreninde 21 yaşındaki oyuncu, omuzlarında Endülüs’ün yeşil-beyaz bayrağını taşıdı.

Zaferin ardından orta saha oyuncusu, kariyeri hakkında duygusal bir açıklama yaptı: “Kimse beni bu rüyadan uyandırmasın; Los Palacios’lu bir çocuğun, köy meydanında oynarken bir gün ülkesiyle birlikte Dünya Kupası’nı kazanacağını hayal ettiği rüyadan…”