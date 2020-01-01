Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran mesaj

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, Instagram hesabından yayınladığı bir mesajla taraftarları heyecanlandırdı.

Süper Lig'in 26. haftasında 'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Instagram paylaşımına sürpriz bir yanıt geldi.

Çin kulübü Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda serbest vuruştan ağları havalandırarak derbiyi takımına kazandırmıştı.

Beşiktaş'ın bu gole ithafen yaptığı paylaşıma yanıt veren Talisca, "Sizi seviyorum, Yakında döneceğim." ifadelerini kullandı.

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İki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 kez ağları sarsmıştı.