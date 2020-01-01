Talisca'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran mesaj
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Instagram paylaşımına sürpriz bir yanıt geldi.
Çin kulübü Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı 2016/17 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'nda serbest vuruştan ağları havalandırarak derbiyi takımına kazandırmıştı.
Beşiktaş'ın bu gole ithafen yaptığı paylaşıma yanıt veren Talisca, "Sizi seviyorum, Yakında döneceğim." ifadelerini kullandı.
İki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı formayla çıktığı 80 maçta 37 kez ağları sarsmıştı.