Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu yolunda büyük bir adım attı. Sarı Kanaryalar, 2-0’lık yenilgiyle kurtulduğu söylenebilecek Sturm Graz karşısında çok daha etkiliydi. Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Mason Greenwood’dan geldi. Sarı-lacivertliler, gelecek salı Avusturya’daki rövanş maçına çıkacak. Bu eşleşmenin galibi, play-off turunda Sparta Prag veya Olympique Lyon ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, kalitesini göstermek için fazla beklemedi. N'Golo Kanté, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu’nun da yer aldığı harika ve akıcı bir paslaşmanın ardından top Talisca’nın önünde kaldı. Brezilyalı yıldız, dönüşünde sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

Bu, Fener adına hak edilmiş bir üstünlüktü. Kerem daha önce bir fırsattan yararlanamamıştı ve takım savunmada da son derece sağlam bir görüntü çiziyordu. Nitekim Jayden Oosterwolde, ceza sahası çevresinde yaptığı net bir müdahaleyle coşkulu Kadıköy tribünlerini etkiledi.

Hollandalı savunmacı kısa süre sonra bir kez daha gündeme geldi, ancak bu kez daha olumsuz bir nedenle. Bir sprint mücadelesinin ardından yerde kalan oyuncu arka adalesini yokladı ve Archie Brown oyuna girerken kenara alındı.

Fenerbahçe, ilk yarının bitimine saniyeler kala farkı ikiye çıkardı. Kısa kullanılan korner, Asensio üzerinden Greenwood’a ulaştı. İngiliz oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş, yakın köşeden mükemmel şekilde ağlarla buluştu: 2-0.

Fenerbahçe ikinci yarıda da açık ara daha iyi taraftı, ancak Türk ekibi Avusturyalılara daha fazla zarar vermeyi başaramadı ve başta Talisca, İrfan Can Kahveci ve Fred olmak üzere önemli fırsatları değerlendiremedi.

Özellikle uzatma dakikalarında Fenerbahçe’nin gecenin üçüncü golünü atması gerekiyordu, ancak İrfan Can çok müsait pozisyonda yaptığı plase vuruşu kayarak müdahale eden savunmacının yanından geçiremedi.