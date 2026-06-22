Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Talihsizlikler tek tek gelmez… Ayman Hüseyin, Irak’ın Fransa karşısında yaşadığı sıkıntıları daha da artırıyor

Fransa - Irak
Fransa
Irak
Dünya Kupası
A. Hussein
Fransa
Irak
ABD

Mbappé'nin golünden sadece 12 dakika sonra

Iraklı forvet Ayman Hüseyin, 2026 Dünya Kupası 9. Grup’un ikinci turu kapsamında bu Salı sabahı erken saatlerde Fransa ile oynanan maçta, milli takımının sıkıntılarını daha da artırdı.

Ayman Hüseyin maçın erken dakikalarında sakatlandı ve 26. dakikada sahadan çıktı; yerine takım arkadaşı Ali El-Hammadi oyuna girdi.

Bu sakatlık, Fransa'nın kaptanı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin ceza sahası dışından attığı füze gibi şutla kaydettiği ilk golün üzerinden sadece 12 dakika sonra meydana geldi.

Ayman Hüseyin, Irak Milli Takımı’nın en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu Dünya Kupası’nda daha önce de gol atmıştı; ilk turda Norveç’e karşı 4-1 yenildikleri maçta Irak’ın tek golünü kaydetmişti.

Irak Milli Takımı, önümüzdeki Cuma akşamı Senegal ile üçüncü tur maçına çıkacak ve Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma hayaline ulaşmak için mücadele edecek.

Dünya Kupası
Norveç crest
Norveç
NOR
Fransa crest
Fransa
FRA
Dünya Kupası
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ
Reklam