Talihsizlikler tek tek gelmez… Ayman Hüseyin, Irak’ın Fransa karşısında yaşadığı sıkıntıları daha da artırıyor

Iraklı forvet Ayman Hüseyin, 2026 Dünya Kupası 9. Grup’un ikinci turu kapsamında bu Salı sabahı erken saatlerde Fransa ile oynanan maçta, milli takımının sıkıntılarını daha da artırdı.

Ayman Hüseyin maçın erken dakikalarında sakatlandı ve 26. dakikada sahadan çıktı; yerine takım arkadaşı Ali El-Hammadi oyuna girdi.

Bu sakatlık, Fransa'nın kaptanı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin ceza sahası dışından attığı füze gibi şutla kaydettiği ilk golün üzerinden sadece 12 dakika sonra meydana geldi.

Ayman Hüseyin, Irak Milli Takımı’nın en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu Dünya Kupası’nda daha önce de gol atmıştı; ilk turda Norveç’e karşı 4-1 yenildikleri maçta Irak’ın tek golünü kaydetmişti.

Irak Milli Takımı, önümüzdeki Cuma akşamı Senegal ile üçüncü tur maçına çıkacak ve Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma hayaline ulaşmak için mücadele edecek.