Real Madrid'in yıldızı Raul Asencio'nun başındaki talihsizlikler devam ediyor. Asencio, alkollü araç kullanmaktan suçlu bulunmasının ardından, para cezasının yanı sıra 8 ay süreyle ehliyetine el konulmasına mahkum edildi.

Cope radyosu, Real Madrid'in Raul Asencio hakkında disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini ve oyuncuya yüklü bir para cezası verilmesinin beklendiğini aktardı.

Real Madrid'in oyuncuya vermeye karar verdiği cezanın ne olduğu henüz netleşmedi, ancak gazeteci Melchor Ruiz'in açıkladığına göre başkent kulübü, kurumun iç yönetmeliğine uygun olarak oyuncu hakkında bir disiplin soruşturması açtı.

Real Madrid'in bu hamlesi, yaşananların başkent kulübünün imajını etkilemesi ve oyuncunun davranışının ihmalkar bir tutum içermesi nedeniyle geldi.

Oyuncu, olayı kulübüne kendisi bildirdiği için Real Madrid yaşananlardan zaten haberdardı.

Şimdi, kulübün olaylara ilişkin belirleyeceği tehlike derecesine bağlı olarak, para cezası ya da iç yönetmelikte öngörülen başka bir ceza uygulanacak.

Real Madrid, geçen sezon Aurelien Tchouameni ile Fede Valverde arasında yaşanan tartışmanın ardından, her ikisine de 500 bin euro para cezası vermişti.

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