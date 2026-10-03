Thijs Dallinga sezonun son maçına çıkmış gibi görünüyor. FC Köln’ün golcüsü, kulübünün resmi kanallarından duyurduğuna göre ağır bir çapraz bağ sakatlığı yaşadı.

Talihsiz an cumartesi öğleden sonra şehirdeki rakip Viktoria Köln ile oynanan hazırlık maçında yaşandı. FC Köln, "Thijs Dallinga bugün hazırlık maçında çapraz bağ sakatlığı yaşadı ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak" diye yazdı.

"Sevgili Thijs, önümüzdeki aylarda sana destek olacağız ve düşüncelerimiz seninle. Daha da güçlü döneceksin. Seni RheinEnergieStadion’da ilk maç günündeki gibi yeniden sevinç yaşarken göreceğiz."

Dallinga, 29 Ağustos’taki o ilk haftada Bundesliga’da tam anlamıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı. Groningenli oyuncu 66. dakikada oyuna girdi ve TSG Hoffenheim karşısında 1-2’lik geri düşen takımını attığı iki golle bizzat 3-2’lik galibiyete taşıdı.

Dallinga, forma giyebildiği sonraki iki maçta gol atamadı ve bu nedenle sezon toplamının Bundesliga’nın açılış haftasındaki o iki golde kalması oldukça muhtemel görünüyor.

Dallinga geçen yaz, Artem Dovbyk’in gelişi sonrası forma şansına dair perspektifinin kötüleştiği ve sözleşmesinin 2028 ortasına kadar sürdüğü Bologna’dan kiralık olarak ayrılarak Köln’e geçti. Köln’ün sezon sonunda 26 yaşındaki santrforun bonservisini alma opsiyonu bulunuyor.

Dallinga’nın bu nedenle şimdilik teknik direktör Xavi Hernández’den bir çağrı beklemesine de gerek yok. Sağ ayağını kullanan oyuncu bugüne kadar bir kez milli oldu. 21 Kasım 2023’te Hollanda Milli Takımı formasıyla Cebelitarık’a karşı oynanan Avrupa Şampiyonası eleme maçında (0-6) ilk kez görev yaptı.







