Barcelona, sol bek Alejandro Balde'nin sakatlanmasıyla yeni bir darbe aldı. Bu sezonki en iyi performanslarından birini sergileyen ve maçta bir gol pası veren Balde, sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Azerbaycan ekibi Sabah karşısındaki mücadeleyi tamamlayamadı.

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Bu gelişme, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması 5. haftasında bu akşam, çarşamba günü oynanan ve İspanyol ekibinin etkileyici bir performansla 4-1 kazandığı maçta yaşandı.

5 maçta dördüncü galibiyetini alan Barcelona, puanını 12'ye yükseltti ve eleme turlarına doğrudan katılacak ilk sekiz takım arasına girme yolunda bir adım daha attı.

Balde, önümüzdeki dönemin yoğun fikstürü nedeniyle yedek ve daha az forma şansı bulan oyunculara yer veren teknik direktör Hans Flick'in kadrosundaki en dikkat çekici değişikliklerden biriydi. İspanyol bek, böylece bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Fırsatı çok iyi değerlendiren Balde, ilk yarıda dikkat çekici bir performans sergiledi. Hızı ve hücum koşularıyla sol kanadı hareketlendiren oyuncu, takım arkadaşı Anthony Gordon ile rol ve alan değişimleri sayesinde iyi bir uyum yakaladı.

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Balde'nin maça en büyük katkısı, Sabah savunmasının arkasındaki boşluğa koşup Karim Adeyemi'ye kusursuz bir yerden orta göndermesi oldu. Adeyemi topu ağlara göndererek Barcelona'nın üçüncü golünü attı.

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Balde'nin etkisi yalnızca hücumla sınırlı kalmadı. Savunmada da disiplinli bir görüntü çizen oyuncu, pozisyonunu korudu, rakiplerini yakından takip etti ve önceki maçlarda eleştirilmesine neden olan hatalara düşmedi.

Ancak İspanyol oyuncunun gecesi tamamlanamadı. Kaleye şut denemelerinden biri sırasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Balde, değişiklik istedi ve 64. dakikada oyundan çıktı. Bu bilgiyi "Sport" gazetesi aktardı.

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Öte yandan "AS" gazetesi, sakatlığın topa oynamaya çalışırken sağ ayağın üzerine kötü basılması sonucu ayak bileğinin burkulmasıyla meydana geldiğini belirtti. Gazeteye göre oyuncunun yüzündeki acı ifadesi ve yerden kalkmakta zorlanması, sakatlığın niteliğine ilişkin endişelere yol açtı.

Gazete, ilk değerlendirmelerin Balde'nin ayak bileğinde burkulma olabileceğine işaret ettiğini, ancak sakatlığın derecesinin oyuncunun Barcelona'ya dönüşünün ardından yapılacak tıbbi kontrollere bağlı olduğunu ekledi. Kontrollerin, teşhisi ve olası sahalardan uzak kalma süresini belirlemek için MR çekimini de kapsaması bekleniyor.

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Sakatlık geleceğine dair soru işaretleri doğurdu

Balde'nin sakatlığının etkileri, önümüzdeki maçları kaçırma ihtimaliyle sınırlı değil. "AS" gazetesi bu gelişmeyi oyuncunun kış transfer dönemindeki geleceğiyle ilişkilendirdi ve sakatlığın önümüzdeki ocak ayında Barcelona'dan ayrılma olasılığını zorlaştırabileceğini öne sürdü.

Gazete, geçen ağustos ayında sağ dizinde çapraz bağ kopması yaşayan ve bu nedenle kulüpten ayrılığı suya düşen İsveçli oyuncu Roony Bardghji örneğini hatırlattı. Bununla birlikte ilk değerlendirmelere göre Balde'nin sakatlığının daha hafif göründüğünü belirten gazete, kesin bir yargıya varmadan önce tetkiklerin beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Böylece Balde için yerini geri kazanma ve Flick'i takıma katkı sağlayabileceğine ikna etme açısından önemli bir fırsat olan gece, sakatlığın boyutu ve oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceği netleşene kadar Barcelona için yeni bir endişe kaynağına dönüştü.