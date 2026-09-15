Lennart Karl'ın ilk yarının ortalarında attığı açılış golüne rağmen Bayern Münih, pazar günü ligin yeni ekibi SV Elversberg karşısında uzun süre çok zorlandı. Bunun bedeli 61. dakikada gelen beraberlik golü oldu, bunun üzerine teknik direktör Vincent Kompany dört oyuncu değişikliğiyle karşılık verdi; ve bu hamle etkisini gösterdi. Münih ekibi bir anda vites yükseltti, pozisyon üstüne pozisyon üretti ve Harry Kane'in golüyle galibiyete uzandı.

Sahaya lider Joshua Kimmich, hareketli isimler Jamal Musiala ve Luis Diaz'ın yanı sıra Alphonso Davies de girdi. 25 yaşındaki Kanadalı sol kanadı hareketlendirdi ve maçın sonlarına doğru neredeyse skoru 3-1'e getirdi. VfB Stuttgart'a karşı yaptığı asistin ve FK Bodö/Glimt'e attığı seyir zevki yüksek golün ardından bu, henüz yeni başlayan sezondaki üçüncü skor katkısı olacaktı. Ancak böylesi de Davies'in Bayern Münih'te sezon başlangıcının gizli kazananı olarak öne çıkmasına yetiyor. Üstelik bu durum gerçekten şaşırtıcı.

Yaz döneminde Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro bonservis bedeliyle Nathaniel Brown'un transfer edilmesi nedeniyle Davies, Bayern Münih'te yeni bir durumla karşı karşıya kaldı: 2020'deki büyük çıkışından bu yana ilk kez tartışmasız bir numaralı sol bek değil, hatta yeni transferle girdiği rekabete daha çok geri plandaki taraf olarak başladı ve zaman zaman satış adayı olarak bile görüldü.

Alphonso Davies'i son dönemde sakatlık şanssızlığı takip etti

Bu karmaşık durum, geçen yılların mantıklı sonucuydu. Davies uzun süre yerinde saydı, ancak 2025'in başında yine de kazançlı bir sözleşme uzatma anlaşması aldı. Basına yansıyan temel maaşı: 15 milyon euro, bonuslarla bu rakam daha da yükselebiliyor. İmza parası: 22 milyon euro. Kısa süre sonra çapraz bağlarını kopardı ve dokuz ay sahalardan uzak kaldı. Ardından tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle sendeledi. Sportif performansı ile kazancı artık birbiriyle örtüşmüyordu.

Kas lifi yırtığı nedeniyle Davies, geçen sezonun final bölümünde forma giyemedi ve uzun süredir hasreti çekilen iç saha Dünya Kupası'nda Kanada adına yalnızca 16 dakika oynadı. Bir kez daha sakat şekilde Münih'e döndü, ilk etapta bireysel çalıştı ve tüm hazırlık maçlarında toplamda sadece 66 dakika sahada kaldı. Bu sırada yeni transfer Brown, iyi performanslarıyla dikkat çekti ve aynı zamanda çok yönlülüğünü de kanıtladı.

Hücum hattındaki kadro sıkıntısı nedeniyle Brown, Borussia Dortmund'a karşı Supercup'taki 2-1'lik galibiyette 10 numara pozisyonunda başladı ve yön veren açılış golünü attı. Sol bekte ise Josip Stanisic görev yaptı; Davies ikinci yarının ilerleyen bölümünde onun yerine oyuna girdi.

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Davies, tüm sol bekler arasında en fazla süre alan isim oldu

Teknik direktör Vincent Kompany, o günden bu yana her pozisyonda olduğu gibi sol bekte de düzenli rotasyona gitti ve adayların tamamı arasında genel olarak en iyi izlenimi Davies bıraktı. Nitekim altı resmi maçın toplamında Brown ve Stanisic'ten daha fazla süre aldı.

Davies'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodö/Glimt açılışında ilk 11'de yer alması, Kompany'nin genel olarak kendi gözündeki en iyi 11'i sahaya sürdüğü düşünüldüğünde, oldukça yol gösterici sayılabilir. Brown ise 90 dakika boyunca kulübede oturdu. Sıkışık maç takvimi nedeniyle tüm oyuncular süre alacak. En üst düzey maçlarda sol bekte kimin başlayacağı ise şu an itibarıyla henüz öngörülemiyor. Ancak kesin olan şu: Yeni rekabet ortamı, Davies'i köreltmek yerine kamçılıyor gibi görünüyor.

Bu arada, tıpkı Brown'un 10 numarada yaptığı gibi Davies de sezon içinde daha önde görev alabilir. Arijon Ibrahimovic'in FC Augsburg'a kiralanmasının ardından sol kanatta Luis Diaz'ın net bir alternatifi kalmadı. Davies'in Kanada Milli Takımı'nda da daha önce sık sık oynadığı bir pozisyon.