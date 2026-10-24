Çekişmeli şehir derbisinde skor tabelasının değişmesi için 77. dakikayı beklemek gerekti. Bu pozisyonda, sakat olan birinci kaleci Emiliano Martinez'in yokluğunda Premier League'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan kaleci Mike Penders son derece talihsiz bir rol oynadı.

Tottenham'ın kullandığı kornerde, Jan Paul van Hecke'nin dikkatini dağıttığı Penders topu yumruklayarak kendi ağlarına gönderdi. Chelsea stoperi Maxence Lacroix topu çıkarmaya çalışsa da müdahalesini ancak top kale çizgisini geçtikten sonra yapabildi.

Kısa süre sonra, Chelsea'nin hücum yıldızı Cole Palmer'ın 80. dakikada oyundan atılmasıyla olaylar peş peşe yaşandı. Yaklaşık on dakika önce sarı kart gören İngiliz oyuncu, Conor Gallagher'a yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek soyunma odasına gönderildi.

Eski Bayern forveti Mathys Tel Chelsea'nin işini bitirdi

Konuk ekip, kısa süre sonra sayısal üstünlüğünü değerlendirerek maçın sonucunu belirledi. Eski Bayern forveti Mathys Tel, 87. dakikada bireysel çabasıyla bulduğu güzel golle skoru 2-0'a getirdi.

Lige altı maçlık galibiyet hasretiyle başlayan Spurs, pazartesi günü evinde lige yeni yükselen Coventry City'yi 3-1 yenmesinin ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı. Puanını dokuza çıkaran Tottenham, 12. sıraya yükselerek alt sıralarla arasındaki farkı biraz açtı.

Chelsea ise Şampiyonlar Ligi'ne katılım sıraları için verdiği mücadelede ağır bir puan kaybı yaşadı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun takımı 13 puanda kaldı ve dördüncü sıradaki yerini korudu. Ancak maç haftasının ilerleyen bölümünde daha alt sıralara gerileyebilir.