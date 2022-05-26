Taliban'dan kaçan Afgan mülteci Maziar Kouhyar, İngiltere Ulusal Ligi'nde futbol oynuyor

Cristiano Ronaldo ve Ronaldinho'yu kendine idol alan Maziar, Coventry'ye taşınmasından sonra futbol hayalini gerçekleştirebildi.

55 yaşındaki Baba Karim, Taliban tarafından işgal edilmeden önce Afgan ordusunda subaydı, ancak daha sonra BM'de siyasi işler subayı olarak çalışmaya başladı.

Ülkenin ve altyapısının gelişmesine yardımcı oldu ve NATO'nun kültürel danışmanıydı. İngiliz birliklerine Afganistan'ın ana dili Farsça'yı da öğretti.

The Sun'a konuşan Maziar,

"Babam işbirlikçi olarak görülüyor ve ben dahil ailemin her biri idam edilme tehdidi altında. Şimdi saklanan akrabalarımız var.

"Taliban 2021 yılında bile medeni insanların değerlerine karşı. Şort giysem bile sorun olur.

“Babam biz kaçmadan önce sakalı yeterince uzun olmadığı için tutuklandı!

Afganistan Milli Takımı

Maziar, ülkesi için altı kez maça çıktı. Afganistan FIFA sıralamasında 153. sırada yer alıyor ve kanat oyuncusu takımın "muhtemelen İkinci Lig standartlarında" olduğuna inanıyor.

"Takım, aileleriyle birlikte Taliban'dan kaçan ve dünyanın dört bir yanında yaşayan mültecilerle dolu. Baş antrenörümüz Anoush Dastgir bile Hollanda'da yaşıyor.

“Doha, Dubai ve komşu Tacikistan gibi yerlerde maçlarımızı yapıyoruz.

"Umarım Fifa ve Asya Futbol Federasyonu bizi men etmez çünkü milli takım halkımıza umut ve etrafında birleşecek bir şeyler verecektir."

Kariyeri

Cristiano Ronaldo ve Ronaldinho'yu kendine idol alan Maziar, aile babasının bir restoran açtığı Coventry'ye taşınmasından sonra bir futbol hayalini gerçekleştirebildi.

Çocukken Gök Maviler'e ve daha sonra Walsall'a kaydoldu. O zamanlar Lig Bir kulübü için 33 ilk takım maçına çıktı ve üç gol attı.

Maziar, Mayıs ayında Hornchurch'e karşı FA Trophy finalinde Hereford adına Wembley'de, ailesinin önünde oynama onuruna sahip oldu.

"Futbolun mabedinde bir Afgan mülteci olarak burada gurur duydum.

"Walsall'da beni engelleyen diz sakatlıklarım oldu - ama şimdi tamamen formdayım ve EFL'ye geri dönmek istiyorum."

Şu sıralar, İngiltere Kuzey Ulusal Ligi'nde York City'nin formasını giyen Maziar, çıktığı 33 maçta 5 gole imza attı ve takımı için önemli bir rol oynadı.

Maziar'ın ailesi, Birleşik Krallık'ta iyi ve güvenli bir yaşam kurmayı başardı. Ancak bu süreçte araba sattılar, restaurant açtılar. Karim, “Bu ülkeyi benim, eşim ve çocuklarım için yaptığı her şey için sonsuza dek seveceğim. Afganistan ise her zaman kalbime hükmedecek.”

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