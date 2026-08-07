Gazetenin haberine göre Effzeh, Dortmund'dan Alman sıra dışı yetenek için bonus ödemeleri dahil 45 milyon euronun üzerindeki yeni teklifi de reddetti. Bunun, Siyah-Sarılılar'ın El Mala için yaptığı dördüncü teklif olduğu belirtildi.





Buna göre Köln ekibi, toplam pakette 50 milyon euronun üzerindeki taleplerinden hâlâ geri adım atmıyor. Bu, haftalar önce FC Brentford'un teklif ettiği ve sonunda en azından kulüple anlaşma sağlandığı öne sürülen meblağdı. Ancak anlaşma, çıkarları oyuncunun annesi tarafından temsil edilen El Mala ailesinin vetosuna takıldı.

Bild'in aktardığına göre Köln'ün sportif direktörü Thomas Kessler, Siyah-Sarılılar ile görüşmeleri yürüttü ancak bunları şimdi Effzeh'in kulüp kurullarıyla istişare halinde durdurdu. Yalnızca "50 milyonun çok üzerinde" bir teklif, Köln ekibini yeniden müzakere masasına getirecek. Buna göre Köln, taleplerini bir kez daha artırmış oldu.

BVB, El Mala pazarlığında görünüşe göre henüz vazgeçmiyor

BVB, son günlerde kendi belirlediği acı eşiğinin de üzerinde olan yeni teklif karşısında iyimserdi ve anlaşmayı önümüzdeki günlerde resmiyete dökmeyi umuyordu. BVB'nin, El Mala için girişimlerinden vazgeçmeye hâlâ niyetli olmadığı ve şimdiden beşinci bir teklif hazırladığı belirtiliyor. Bunun, pazarlıkta kapıyı artık kesin olarak açıp açmayacağı ise belirsiz.

"Haftalardır masamızda birden fazla konu var. Ama beni oyuncuyu göndermeyi düşünmeye sevk edecek hiçbir şey yok" diyen Kessler, kısa süre önce El Mala dosyasına ilişkin konuşmuştu.

Kanat oyuncusunun, son haftalarda birbiriyle örtüşen medya haberlerinde sürekli ifade edildiği üzere, bu yaz mutlaka BVB'ye gitmek ve orada Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği belirtiliyor. Ancak geçtiğimiz Bundesliga sezonunun 19 yaşındaki flaş yıldızının da (34 maçta 13 gol, 3 asist), transfer döneminin sonunda Ruhr bölgesine geçiş gerçekleşmezse ortalığı ayağa kaldırmayacağı aktarılıyor.

BVB, PSG'nin El-Mala alternatifinde avantajlı mı?

El Mala'ya alternatif olarak BVB, görüşmelerin tamamen çıkmaza girmesi halinde PSG'nin genç yıldızı Ibrahim Mbaye için tüm şartları zorlayabilir. L'Equipe'e göre Siyah-Sarılılar, 18 yaşındaki Senegalli milli oyuncu için Liverpool ile girdikleri transfer yarışında "iyi kartlara" sahip. Sorun şu ki Mbaye, El Mala'dan da pahalı olabilir. PSG'nin iddiaya göre 45 milyon euro artı 15 milyon euro bonus talep ettiği belirtiliyor.

Öte yandan Bild gazetesinin haberine göre Jadon Sancho'nun fiziksel durumu hakkında ciddi şüpheler var. Ayrıca bonservissiz kanat forveti başka hiçbir kulübün transfer etmeyi planlamıyor gibi görünmesi de şaşkınlık yaratıyor.

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