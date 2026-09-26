Bahreyn Millî Takımı'nın Hırvat teknik direktörü Dragan Talajić, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanacak beklenen karşılaşma öncesi meydan okuma bayrağını kaldırdı; oyuncularının daha iyi bir görüntü ortaya koyup takıma yarı final yolunda güçlü bir moral verecek bir sonuç elde edebileceklerine olan güvenini vurguladı.

Talajić, rekabetin hâlâ tüm millî takımlar için açık olduğunu belirterek turnuvanın zorluğuna ve rakiplerin gücüne dikkat çekti ve basın toplantısında şunları söyledi: "İlk turda başarı elde eden tüm takımları tebrik ediyorum. Bu zorlu bir turnuva ve herkesin tur atlama şansı var. Oyunculara güveniyorum ve inşallah yarın iyi bir iş çıkaracağız. Karşılaşacağımız millî takım önceki maçında çok güçlü bir oyun sergiledi ve yüksek seviyede oyunculara sahip."

Talajić: Bahreynlileri gururlandırmak istiyorum

Bahreynli teknik direktör, taraftarlarla millî takım arasındaki güçlü ilişkiden söz etti ve önümüzdeki karşılaşmada taraftarları mutlu edecek bir performans ortaya koyma isteğini vurgulayarak şunları ekledi: "Bahreyn halkı ile oyuncular arasındaki ilişkiyi seviyorum ve inşallah yarın onları millî takımlarıyla gururlandıracağım."

Talajić, Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanacak karşılaşmayla ilgili olarak maç boyunca oyun hızını yükseltmenin ve rakibe değerlendirilebilecek alanlar ya da fırsatlar vermemenin gerekliliğine dikkat çekti; ilk turdaki galibiyetinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı'nın karşılaşmaya üstün konumda gireceğini vurguladı.

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Ve şöyle konuştu: "Maç boyunca daha hızlı olmalıyız ve onlara hiçbir fırsat vermemeliyiz. Zlatko turnuvanın en iyi teknik direktörü ve bu seçiminden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı bizden daha iyi bir konumda, çünkü bizim aksimize ilk maçta galibiyet elde etti."

Zlatko: Sahada rakip, Hırvatistan'dan bir dost

Talajić, Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı'nın teknik direktörü olan vatandaşı Zlatko Dalić'i övdü; ikisinin de Hırvat teknik direktörlük ekolünün mensubu olması nedeniyle aralarındaki özel ilişkiyi hatırlattı.

Bahreyn'in teknik direktörü şunları söyledi: "Ben Hırvat'ım ve Zlatko'nun Hırvatistan Millî Takımı ile ortaya koyduklarıyla gurur duyuyorum, Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı ile de başarılar diliyorum."

Talajić, Dalić'in becerilerine değer vermesine rağmen, önümüzdeki karşılaşmanın fazla hataya tahammülü olmadığının farkında; özellikle Bahreyn Millî Takımı ilk turda kaçırdıklarını telafi etmenin peşindeyken, Birleşik Arap Emirlikleri Millî Takımı karşılaşmaya galibiyetin ardından daha yüksek moralle giriyor.

Abdülcabbar: Hücumdaki hataları gidermek için çalışıyoruz

Bahreyn Millî Takımı oyuncusu Mehdi Abdülcabbar ise takımın önceki maçta ortaya çıkan hataları gidermek için çalıştığını, kale önündeki etkinliği geliştirmeye daha fazla odaklanıldığını belirterek oyuncuların antrenmanlar sırasında teknik ekibin yönlendirmelerinden faydalandığını ifade etti.

Abdülcabbar şunları söyledi: "Dünkü antrenman iki grup halindeydi ve teknik direktör bize gereken yönlendirmeleri yaptı. Havayı kendimize mazeret yapmayacağız, daha önce de bu koşullarda oynadık ve kale önündeki seviyemizi iyileştirmeye çalışıyoruz."

Ve şunları ekledi: "Teknik direktörün taktiğine güveniyoruz ve tüm oyuncular ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyor, ancak konsantrasyon düşüklüğü ya da yanlış kararlar olabilir; önümüzdeki maçta kararlarımızı iyileştirmek için çalışacağız."

Bahreyn'in ilk turdaki hataları düzeltme isteği ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin açılış maçındaki galibiyetin ardından duyduğu güven arasında, önümüzdeki karşılaşma her iki millî takımın da baskıyla başa çıkma ve küçük ayrıntıları lehine çevirme kabiliyeti için gerçek bir sınav gibi görünüyor; sonucu yarı finale kalma hesaplarında etkili olabilecek bir maçta.