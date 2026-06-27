Takvimlere göre… Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanacak 9 maç açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunun şekli, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın bu turdaki 16 maçtan 9’unu belirlediğini açıklamasının ardından netleşti.
Şu ana kadar 28 takım turnuvanın ikinci turuna yükselirken, 12 takım elendi ve 8 takım ise grup aşamasının son gününde kaderini bekliyor.
İkinci tura yükselen iki Arap takımı Fas ve Mısır olurken, Cezayir’in de önümüzdeki birkaç saat içinde tur atlaması bekleniyor.
32'li turdaki 9 maçın tarihleri:
*Maçlar Mekke saatine göre
28 Haziran Pazar
Güney Afrika - Kanada (saat 22:00).
29 Haziran Pazartesi
Brezilya – Japonya (saat 20:00).
Almanya – Paraguay (saat 23:30).
30 Haziran Salı
Hollanda – Fas (saat 04:00).
Fildişi Sahili – Norveç (saat 20:00).
1 Temmuz Çarşamba
Fransa – İsveç (00:00).
2 Temmuz Perşembe
ABD – Bosna Hersek (saat 03:00).
3 Temmuz Cuma
Avustralya – Mısır (saat 09:00 akşam).
4 Temmuz Cumartesi
Arjantin – Yeşil Burun Adaları (saat 01:00).