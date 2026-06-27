Takvimlere göre… Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanacak 9 maç açıklandı

ABD, Kanada ve Meksika’da devam eden 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunun şekli, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın bu turdaki 16 maçtan 9’unu belirlediğini açıklamasının ardından netleşti.

Şu ana kadar 28 takım turnuvanın ikinci turuna yükselirken, 12 takım elendi ve 8 takım ise grup aşamasının son gününde kaderini bekliyor.

İkinci tura yükselen iki Arap takımı Fas ve Mısır olurken, Cezayir’in de önümüzdeki birkaç saat içinde tur atlaması bekleniyor.

32'li turdaki 9 maçın tarihleri:

*Maçlar Mekke saatine göre

28 Haziran Pazar

Güney Afrika - Kanada (saat 22:00).

29 Haziran Pazartesi

Brezilya – Japonya (saat 20:00).

Almanya – Paraguay (saat 23:30).

30 Haziran Salı

Hollanda – Fas (saat 04:00).

Fildişi Sahili – Norveç (saat 20:00).

1 Temmuz Çarşamba

Fransa – İsveç (00:00).

2 Temmuz Perşembe

ABD – Bosna Hersek (saat 03:00).

3 Temmuz Cuma

Avustralya – Mısır (saat 09:00 akşam).

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin – Yeşil Burun Adaları (saat 01:00).