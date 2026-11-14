José Mourinho, Real Madrid teknik direktörü olarak, Dumfries, Trent Alexander-Arnold ve Carreras'ın; Fede Valverde ile Marc Cucurella'ya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bazı maçlarda dinlenme fırsatı vermek için önemli unsurlar olacağına kanaat getirdi.

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İspanyol Defensa Central ağının aktardığına göre, Mourinho fikirlerini dayatan, soyunma odasında en üst düzeyde saygı talep eden sert bir teknik adam; ancak bu, kararlarının değiştirilemez olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, takımın performansını iyileştirmek adına bu kararları revize edebiliyor. İşte bu sezon Fede Valverde ve Tchouameni ile yaşanan tam da buydu.

Mourinho, sezon planlamasını yaparken Tchouameni ve Valverde gibi güce ve fiziksel kapasiteye sahip orta saha oyuncularına dayanmak istiyordu. Onları Madrid ekibinin temel direği, kendisine istediği dengeyi verecek oyuncular olarak görüyordu; ancak maçlar ilerledikçe bu fikirden vazgeçmek zorunda kaldı.

Mourinho, Valverde ve Tchouameni'nin birlikte oynadıklarında istenen performansı veremediklerini keşfetti. Bu nedenle Madrid ekibinde uygulamayı düşündüğü planı değiştirdi ve bundan geri dönüş için bir alan görünmüyor. Zira birkaç dağınık maç dışında, ikiliyi orta sahada yeniden bir araya getirmeyi düşünmüyor.

Mourinho, takımın galibiyete ihtiyaç duyduğu Villarreal karşılaşmasında Fede Valverde'yi sağ bek mevkisinde oynattı.

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Aynı şeyi skorda geriye düşülen durumu çevirmek amacıyla Roma karşısında da tekrarladı; ardından Sevilla karşısında ilk on birinde baştan itibaren bu düzeni benimsedi. Bu da ilk on birde Arda Güler ya da Bernardo Silva'nın bulunmasının gerekliliğine dair kesin bir teyit oldu.

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Real Madrid, Valverde ve Tchouameni birlikte sahadayken yaratıcılıktan yoksundu; ancak Fransız oyuncu vazgeçilmez bir unsur olmayı sürdürüyor. Zira rakibin ataklarını bozmaktan, takımın hatlarını birbirine yakınlaştırmaktan ve dengeyi sağlamaktan sorumlu olan oyuncu kendisi.

Ancak Mourinho, Tchouameni'nin yanına oyunu organize etme, yaratıcılık ortaya koyma ve atakları geriden kurma becerisine sahip bir oyuncu koyması gerektiğinin gayet farkında.

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Real Madrid sezona, Fede Valverde'nin ön libero mevkisinde yer almasıyla iyi izlenimler bırakarak başladı. Tchouameni sakattı, bu nedenle Arda Güler ya da Bernardo Silva, Uruguaylı oyuncunun yanında orta saha ikilisini tamamlamak için dönüşümlü olarak görev alıyordu.

Fakat Mourinho, Malaga karşılaşmasında Fede Valverde'nin yanında Camavinga'yı oynattı; ardından Aurelien Tchouameni, Elche maçında yerini geri kazandı.

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O andan itibaren Madrid ekibi, performansı ve oyun tarzı hakkında şüpheler uyandıran bir dizi maça çıktı. Elche, Atletico Madrid, Villarreal ve Roma karşılaşmaları, Real Madrid'in fiziksel güce sahip ancak yaratıcılıktan yoksun bir orta saha ikilisine dayanması nedeniyle futbol çözümlerinden mahrum olduğunu ortaya koydu. İşte bu nedenle Mourinho sonunda ilk fikrinden vazgeçti ve yaratıcı yeteneklere yatırım yapmaya geri döndü.

Mourinho, her maçta ilk on bir tercihinin takımın içinde bulunduğu duruma ve karşılaştığı rakibin niteliğine bağlı olduğunu defalarca vurguladı. Bu nedenle bazı durumlarda daha fazla fiziksel kapasiteye sahip bir orta saha ikilisine yeniden başvurabilir. Ancak planına yaptığı bu revizyon kesinleşti ve bunun çoğu maçta dayanacağı taktik şema olması bekleniyor.

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Tchouameni, takıma kattığı denge ve savunma sağlamlığı göz önüne alındığında vazgeçilmez bir oyuncu. Ancak Mourinho, oyunun akıcılığını ve atakları geriden kurma becerisini garanti altına almak için yanına Bernardo Silva ya da Arda Güler gibi yetenekli bir oyuncu yerleştirecek.

Dahası, Mourinho, El Clasico'da ya da Valencia karşısında yaptığı gibi, Türk ve Portekizli oyuncuları Fransız oyuncunun yanında baştan itibaren birlikte oynatma hamlesini tekrarlayabilir.