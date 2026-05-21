Takımın yıldızı Younes Taha (FC Groningen), Perşembe günü Ajax maçında ilginç bir nedenden dolayı forma giyemeyecek

Ajax, Perşembe akşamı FC Groningen karşısında Younes Taha'yı kadroda bulundurmayacak. 23 yaşındaki Amsterdamlı oyuncu, play-off yarı finalinde cezasını çekiyor.

Bunun nedeni biraz ilginç: Taha, geçen sezonun play-off'larında aldığı bir cezanın henüz tamamlanmamış olması nedeniyle cezalı durumda.

Taha bu cezayı FC Twente'nin oyuncusu olarak almıştı. Play-off'larda NEC Nijmegen karşısında bir sarı kart görmüştü. Daha sonra AZ karşısında bir sarı kart daha aldı.

Bu ceza henüz tamamlanmadığı için, Taha şimdi Ajax ile oynanacak maçta bu cezasını çekmek zorunda. Maç, Volendam'daki Kras Stadyumu'nda oynanacak.

Groningen, Amsterdam ekibini yenerse, Taha, FC Utrecht veya sc Heerenveen ile oynanacak olası bir final maçında tekrar forma giyebilecek.

Taha, bu sezon Groningen'in en önemli hücum oyuncularından biri. 34 resmi maçta Taha, altı gol ve on asist kaydetti.

Groningen, Ajax'a yenilirse, Taha kulüp için son maçını oynamış olacak. Bu sezonun ardından kiralık oyuncu prensip olarak Twente'ye geri dönecek.