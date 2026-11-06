John Eustace, cuma akşamı Pride Park’ta bir gol geriden gelip Bolton’ı 3-1 yenen Derby oyuncularının karakterini övdü. Galibiyet, Eustace’ın görevine yönelik artan baskıyı hafifletti. İkinci yarıda Ryan Nyambe, Jack Robinson ve Rhian Brewster’ın golleriyle Derby, bu sezonki yalnızca ikinci galibiyetini aldı. Bu, takımın evindeki ilk, son 11 maçtaki ise ilk galibiyetiydi.

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Bolton ilk yarıya damga vurdu, Derby geri döndü

Bolton ilk yarıya hakim olup 42. dakikada öne geçince Derby'yi yine kötü bir akşam bekliyor gibiydi. Sağ kanatta etkili bir performans sergileyen Larrazabal ileri çıkıp ceza sahasına Ruben Rodrigues için bir orta gönderdi. Rodrigues, topu sakin bir vuruşla Jacob Widell Zetterstrom'un yanından ağlara yolladı.

Ancak ikinci yarının başlamasından sonraki 60 saniye içinde tablo değişti. Morris soldan orta yaptı, Fuseini topu kafayla aşırdı ve arka direkte Nyambe dokunarak golü attı. Sky Sports'a göre Nyambe, kariyerinin ilk golünü 309. maçında kaydetti.

Robinson ve Brewster, Derby'nin geri dönüşünü tamamladı

Derby üç dakika sonra geri dönüşü tamamladı. Morris, ceza sahasına gönderilen topu kafayla aşırdı; Robinson ise ilk 11'de başladığı ilk maçta yakın mesafeden golü buldu. Fuseini içeri kat edip şut çektikten sonra Bonham, müthiş bir kurtarışla Bolton'ı maçın içinde tuttu.

Konuk ekip beraberlik için yüklendi. Zetterstrom, 70. dakikada Gale'in ortasına Sam Dalby'nin yaptığı kafa vuruşunu yere uzanıp ön koluyla çıkardı. Brewster ise uzatma dakikalarının dördüncüsünde topu Larrazabal'dan kapıp ceza sahasına girdi ve şutunu üst köşeye göndererek tribünleri ayağa kaldırdı.

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Eustace, ilk iç saha galibiyetinin ardından Derby'nin karakterini övdü

Eustace, devre arasında takımının dizilişini değiştirdi ve oyuncularının verdiği tepkiyi övdü. “Devre arasında dizilişi değiştirdik ve oyuncuların verdiği tepki olağanüstüydü. İşler kötü gidiyordu, ligde iyi durumda değiliz ama bu grubun karakteri ortaya çıktı” dedi. “Bu, birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu gösterdi. İlk kez ilk 11'de oynayan iki oyuncu [Shane Duffy ve Robinson] bizim için büyük fark yarattı. Sezon boyunca bu tecrübenin eksikliğini hissettik. Oyuncuların ilk iç saha galibiyetlerini almalarına çok sevindim.”

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Derby teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sezonun çok zor dönemlerinde yaptığınız işe inanmaya devam etmelisiniz. Arkamda harika bir ekip var ve kulüpteki herkes takımın arkasında. Antrenman tesislerindeki hava harika değildi ama yine de çok olumluydu. Burası harika bir kulüp.”

Derby ve Eustace'i şimdi ne bekliyor?

Derby, galibiyete rağmen düşme hattından kurtulmak için dört puanlık farkı kapatmak zorunda. Yine de millî maç arasına çok daha iyi bir moralle girecek. Eustace ise rehavete kapılmamaları gerektiğini vurgulayarak “Bu galibiyetin ardından kendimizi kaptırmamamız çok önemli, ama tadını da çıkarmalıyız” dedi.

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Bolton ise ilk yarıdaki üstünlüğünü değerlendirememiş olmanın üzüntüsünü yaşayacak.