Paris Saint-Germain savunmacıları Nuno Mendes ve Willian Pacho, AS Roma'nın taktik hazırlığının çarşamba günü Parc des Princes'te 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında kendilerini zorladığını söyledi. Beraberlikle PSG'nin sezona galibiyetlerle başlayan serisi sona ererken Luis Enrique'nin ekibi, Avrupa'daki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

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Mendes: Roma'nın hazırlığı PSG'nin oyun düzenini bozdu

Paris Saint-Germain'in sol beki Nuno Mendes, AS Roma'nın taktik hazırlığının Avrupa şampiyonunun çarşamba günü Parc des Princes'te 2-2 biten Şampiyonlar Ligi maçında alışılmış üstünlüğünü kurmasını engellediğini kabul etti. Mario Hermoso'nun beşinci dakikadaki golüyle geriye düşen PSG, Illia Zabarnyi ve Ousmane Dembele'nin golleriyle öne geçti. Ancak Donyell Malen'in 78. dakikada penaltıdan attığı golle yakalandı ve bu sezon ilk kez puan kaybetti.

"Zor bir maçtı. Savunmada güçlüydüler ve özellikle ceza sahasında bizi zorladılar. Çok ama çok zorlu bir maçtı. Takımımızı iyi analiz etmişlerdi, bence fark yaratan da buydu" diyen Mendes, maçın ardından sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi oyunumuzu oynamaya, baştan sona topa sahip olmaya çalıştık ama başaramadık. İki puan kaybettik fakat maçı kaybetmedik. Bu da çok önemli."

Pacho, Roma'nın kalitesini ve Parc des Princes'teki kesintisiz desteği övdü

Stoper Willian Pacho da Mendes'in değerlendirmesine katıldı. PSG, ilk yarıda Roma'nın agresif adam adama baskısını aşmakta zorlandı. İki gol yemelerinin yarattığı hayal kırıklığına rağmen Pacho, maçtan çıkarabilecekleri derslere ve sağanak yağmur altındaki ev sahibi taraftarın desteğine dikkat çekti.

"Zordu. Açıkçası farklı tarzda bir takımdılar ve iyi oynadılar. İlk yarıda biraz zorlandık. Oyuna alışmamız ve onları nasıl zorlayacağımızı bulmamız zaman aldı" diyen Pacho, taraftarlar hakkında da şunları söyledi: "Taraftarlar mı? Her zaman oradalar. Bence en büyük gücümüz onlar. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağarken bile bizi durmaksızın destekliyorlar. Tezahüratlarını duymak bizim için önemli ve her zaman yanımızda olmalarına seviniyorum."

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Avrupa'daki yenilmezlik serisi 15 maça çıktı

Fabian Ruiz, Achraf Hakimi ve Dembele'nin son bölümdeki çabalarına rağmen bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste beşinci galibiyetini alamayan Luis Enrique'nin ekibi, turnuvadaki toplam yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

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Zabarnyi'nin 31. dakikada Senny Mayulu'nun kornerinden attığı kafa golü, Ukraynalı savunmacının kulüp formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü oldu. PSG böylece lig aşaması puan tablosunda lider Real Madrid'in iki puan gerisinde, ikinci sıradaki yerini korudu.

PSG, Avrupa'da önündeki zorlu sınavlara hazır

Lig aşamasında üç maçı kalan PSG, son 16 turuna doğrudan katılma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Pacho, "Bu maçtan ders çıkarmamızı da sağlıyor. Roma'nın çok güçlü, üstelik farklı tarzda bir rakip olduğunu gördük. Bu, gelişmemize yardımcı oluyor ve gelecekte işimize yarayacak. Önümüzde büyük sınavlar ve üst düzey takımlar olduğunu da biliyoruz" diye ekledi.