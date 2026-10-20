"Takımı yüzüstü bıraktı, beni de hayal kırıklığına uğrattı çünkü planlarımızda ona yer vermiştik" diyen Hollandalı teknik adam, The Athletic'e verdiği röportajda CR7'nin kendi yönetimindeki Red Devils'te sergilediği tutumu eleştirdi.

2022 ile 2024 yılları arasında Manchester'da görev yapan ten Hag'ı özellikle Ronaldo'nun antrenmanlardaki tutumu rahatsız etti. "Ona sık sık şunu söyledim: 'Ronnie, herkes seni doğru pozisyona getirmek için çalışmak istiyor ama ceza sahasına giremiyorsan gol atamazsın.' Bunu yapamıyordu. Topa sahipken de değilken de koşmuyordu. Bunun nedeni hazırlık yapmamış olmasıydı" diye vurguladı.

Bunlar oldukça şaşırtıcı sözler. Ne de olsa Ronaldo, sıkı çalışması ve sık sık antrenman bittikten sonra bile ekstra çalışmalar yapmasıyla tanınıyordu. Ten Hag, "Her üst düzey takım en iyi oyuncuyu kabul etmeli ama en iyi oyuncu da takım için çalışmalı. United ise bazıları için en büyük öncelik değildi" diye ekledi.

Cristiano Ronaldo: CR7'nin sözleşmesi neden feshedildi?

Ronaldo, 2003 ile 2009 yılları arasında Old Trafford'da dünya yıldızına dönüşmesinin ardından, 2022'nin sonunda ManUnited'dan tartışmalı bir şekilde ayrıldı.

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Portekizli yıldız, ten Hag yönetiminde ilk 11'deki yerini kaybetmiş, ardından olay yaratan bir röportajda sert eleştirilerde bulunmuştu. Sonunda sözleşmesi süresinden önce feshedildi. CR7 kısa süre sonra Suudi Arabistan'da Al-Nassr'a imza attı. Oyuncunun kulüple sözleşmesi hâlâ devam ediyor (2027 yazına kadar).

The Athletic ayrıca Ronaldo'ya eski teknik direktörünün sert sözlerinin sorulduğunu, ancak oyuncudan yanıt gelmediğini belirtti. Ten Hag, artık 41 yaşında olan Ronaldo'yu ilişkileri kopma noktasına gelene kadar toplam dört ay çalıştırdı. Ronaldo, İngiliz köklü kulübünün formasıyla çıktığı 346 maçta toplam 145 gol attı.

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Portekiz'le yaşanan anlaşmazlık: Cristiano Ronaldo'ya ne ceza verildi?

Ronaldo, son millî maç arasında da Portekiz Millî Takımı'ndan benzer şekilde tatsız bir biçimde erken ayrıldı. Ronaldo'ya göre teknik direktör Jorge Jesus, oynayacağı süreye ilişkin verdiği sözleri tutmamıştı. Buna rağmen Portekiz Futbol Federasyonu (FPF), pazartesi günü oyuncuya son derece hafif bir ceza verdi.

Federasyonun disiplin kurulunun pazartesi günkü açıklamasına göre 41 yaşındaki millî maç rekortmeni, antrenman kampından erken ayrıldığı için yalnızca 255 euro ödeyecek. Ronaldo ayrıca 30 gün men cezası aldı. Bu durumda Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Danimarka'ya karşı (14 Kasım) ve Galler'de (17 Kasım) oynayacağı sonraki millî maçlarda yeniden forma giyebilecek.