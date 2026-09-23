Juventus'un eski golcü yıldızı, 24 yaşındaki oyuncuya yönelik çekincelerini gizlemedi. “O klasik bir santrfor değil, çünkü bu pozisyonda oynuyorsanız ön direğe iyi koşular atmanız, hava toplarında güçlü olmanız ve golleri sezmeniz gerekir; buna dönen toplar da dahil. Biraz geri çekildiğinde, yani daha çok destekleyici forvet gibi oynadığında daha iyi bir izlenim bırakıyor” dedi 1996 Şampiyonlar Ligi şampiyonu.

Ravanelli sözlerini şöyle sürdürdü: “Takımı bir üst seviyeye taşıyacak profile sahip olduğunu düşünmüyorum. Spalletti için elbette faydalı olacaktır, ancak bence Juventus daha çok boş alanları kullanan ve hava toplarında etkili bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu, çünkü onların son çizgiye kadar inen çok sayıda oyuncusu var. Osimhen gibi bir oyuncu ideal olurdu.”

Şüphelerine rağmen Ravanelli, rekortmen şampiyonun takımını genel olarak doğru yolda görüyor: “Bence iki ya da üç yıl içinde yeniden şampiyon olabilirler. Önlerindeki üç takım güçlü ama Yildiz, Alajabegovic, Kolo Muani ve belki bir forvet daha ile Juventus takımı yeniden kuruyor. Benim görüşüme göre Juventus'un Serie A şampiyonluğunu kazanmaya hazır altı ya da yedi oyuncusu zaten var.”

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İtalyan basınından Nick Woltemade'ye eleştiri ve övgü

Ravanelli'nin eleştirileri, bir bakıma Woltemade'ye yönelik son dönemde gelen İtalyan basınının sert değerlendirmeleriyle örtüşüyor. Woltemade'nin 60. dakikadan itibaren forma giydiği US Sassuolo karşısındaki 2-3'lük yenilginin ardından La Gazzetta dello Sport, örneğin forvetin “hâlâ öğrenecek çok şeyi olduğunu ve İtalyan liginin seviyesine alışması gerektiğini” yazdı. Gazete, “forvetlerin hâlâ birbirini bulması gerektiği” ve Woltemade'nin “doğru pozisyonu bulabilecek durumda henüz görünmediği” değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Luciano Spalletti ise aynı zamanda bu çekinceleri gidermeye çalıştı ve NEC Nijmegen ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesinde forvete sahip çıktı: “Buraya geldiğinde fiziksel olarak pek iyi durumda değildi. Önce yeniden hazırlanması gerekiyor. Ona süre vermeliyiz.”

Woltemade'nin cevabı Hollandalılarla oynanan maçta geldi. İlk kez ilk 11'de sahaya çıkan Woltemade, skor 2-0 iken sorumluluk aldı. Nicolas Gonzalez'in topu penaltı için Alman oyuncuya bırakmasıyla yaptığı fedakâr jestin ardından 35. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 3-0'a getirdi. Kolo Muani ise oyuna girdikten sonra maçın 5-0'lık sonucunu belirledi.

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Nick Woltemade karmaşık bir döneme dönüp bakıyor

La Gazzetta dello Sport daha sonra Woltemade'nin ilk golünün ona “öz güven” verdiğini, yeni transferin artık “gerçekten çıkışa geçebileceğini” yazdı. Corriere dello Sport ise şu vurguyu yaptı: “Woltemade mücadele ediyor ve ilk penaltısında soğukkanlı kalıyor.” Woltemade ise maçın ardından şöyle konuştu: “Güzel bir akşamdı. Ama performansımdan hâlâ tamamen memnun değilim. Takımıma yardımcı olmak için kendimi daha da geliştirmek istiyorum.”

Woltemade son dönemde karmaşık bir süreç yaşadı. VfB Stuttgart'tan Newcastle United'a yaklaşık 90 milyon avroluk transferinin ardından hücum oyuncusu orada neredeyse hiç şans bulamadı. Yeni teknik direktör Matthias Jaissle'nin gelişi de, öncesinde VfB hocası Sebastian Hoeneß ile fikir alışverişinde bulunmuş olmasına rağmen, yedek rolünü değiştirmedi ve sonunda Torino'ya kiralanmasına yol açtı.

İngiltere'de yeterince süre alamamasına rağmen uzun boylu oyuncu, Julian Nagelsmann yönetimindeki Dünya Kupası kadrosunda zaten yer almıştı. Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da Woltemade'yi Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için açıkladığı ikinci kadroya çağırdı.