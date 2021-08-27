Takımda kalacağını açıklayan Kane'in iki golü Tottenham'a turu getirdi

Portekiz'den mağlubiyetle dönen Tottenham, rövanşta işini şansa bırakmadı ve hem kulüpte kalacağını açıklayan golcüsünü kazandı hem de turu geçti.

Takımda kalacağını açıklamasının ardından performansı merakla beklenen Tottenham'ın yıldız golcüsü Harry Kane Konferans Ligi'nde Tottenham'ı gruplara taşıdı.

Paços Ferreira'ya karşı kadrosunda büyük bir rotasyon ile çıktığı ilk maçı geçtiğimiz hafta Portekiz'de 1-0 kaybeden kuzey Londra ekibinde, Nuno Santo yine bazı as oyuncularını dinlendirmesine rağmen bu kez Harry Kaneli bir 11 ile sahaya çıktı.

Karşılaşmadan Tottenham 3-0 galip ayrılırken, Kane de 9 ve 35. dakikalarda attığı iki golle birkaç gün önce verdiği "buradayım" mesajını adeta ispatlamış oldu. Tottenham'ın diğer sayısı 70. dakikada Lo Celso'dan gelirken Kane yerini 72. dakikada Heung Min-Son'a bıraktı.

"İleriye bakmamız gerekiyor"

Maç sonunda maça ve Kane'e dair açıklamalarda bulunan menajer Nuno Santo şunları söyledi:

"Bize katıldığından beri onu her gün görüyorum. Hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değil, kendisini adadı. Olan biten her şey artık geçmişin bir parçası, ileriye bakmamız gerekiyor.

Santo, geçtiğimiz haftasonu Wolves'a karşı kazandıkları karşılaşmada yedek kulübesinde tutup son 20 dakikada sahaya sürdüğü golcüsünü bu kez ilk 11'de başlatarak hem Konferans Ligi'nde Paços'a karşı geri dönüşü gerçekleştirdi hem de oyuncusunu kazandı.

Harry Kane Wolves maçı sonrası resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan gelen mesajların kendisini çok mutlu ettiğini vurgulamış ve takımda kalacağını ifade etmişti.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽



I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1 — Harry Kane (@HKane) August 25, 2021

Hafta sonu, sahasında, ligde üçte üç yapmak için Watford'u ağırlayacak Tottenham, milli maç arasından sonraki 3 lig maçında da Londra'dan çıkmayarak Crystal Palace, Chelsea ve Arsenal'e karşı mücadele edecek.