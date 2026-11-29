Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, cumartesi günü Lorient karşısında 2-0 kazanılan maçta kulüp formasıyla 200. kez sahaya çıkan orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery'nin takım arkadaşlarına hediyeler alması gerektiğini söyleyerek şaka yaptı. Parc des Princes'teki galibiyet, PSG'nin Ligue 1'de üst üste dokuzuncu galibiyeti oldu ve liderin zirvedeki farkı altı puana çıkarmasını sağladı.

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PSG, dirençli Lorient'ı geçti

Enrique'nin ekibi, 12. haftada üç puanı daha hanesine yazdırdı . Galibiyeti Senny Mayulu ve Ousmane Dembele'nin golleri getirdi. Mayulu, 32. dakikada gol perdesini açtı. Mika Godts'un etkili performans sergilediği maçta Dembele, ikinci yarıda şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Lorient son bölümde geri dönme fırsatları yakaladı ancak Ibrahima Balde penaltı kaçırdı, Dembo Sylla'nın şutu ise direkten döndü. Ev sahibi ekip üstünlüğünü korudu.

Enrique'den orta saha oyuncusunun önemli başarısına övgü

Maçın uzun bölümlerinde oyuna hâkim olmasına rağmen PSG, disiplinli konuk savunması ve birkaç kritik kurtarış yapan kaleci Yvon Mvogo karşısında galibiyet için çok çalışmak zorunda kaldı.

Son düdüğün ardından PSG TV'ye konuşan Enrique, hem Lorient'ın direncini hem de genç orta saha oyuncusunun ulaştığı önemli kilometre taşını överek şunları söyledi: “Lorient'ın buraya sadece savunma yapmak için geldiğini düşünmüyorum. Kendi oyunlarını oynamaya ve işimizi zorlaştırmaya da çalıştılar. Beklediğimden çok daha iyi bir maçtı. Bu kadar iyi savunma yapan bir takıma karşı oynamak çok zor ama kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kazanmaya devam etmemiz bizim için çok önemli.

“Warren mı? Takıma hediyeler almalı, değil mi? Şaka bir yana, inanılmaz bir oyuncu, özel bir yetenek ve harika bir insan. Onun adına çok mutluyuz. Bu yaşta bu kadar çok maç oynamış olması dikkate değer. Onun adına gerçekten çok mutluyuz!”

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Zaire-Emery, Paris'teki yolculuğuyla gurur duyuyor

Zaire-Emery, 200. maçında oyunun içinde aktif rol aldı. Her iki yarıda da uzaktan şutlarla Mvogo'yu yokladı ve PSG baskısını sürdürürken Dembele'ye bir gol fırsatı hazırladı.

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Çocukluğundan beri desteklediği kulüpte 200 maça çıkmasını değerlendiren altyapı çıkışlı oyuncu, kulübün resmî kanalına şunları söyledi: “Paris Saint-Germain formasıyla 200 maç, bu harika bir şey. Bu takımın bir parçası olarak o maçlarda oynamış olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Paris, kalbime en yakın kulüp.

“Burada büyüdüm, altyapıdan yetiştim... Burada her şeyi yaşadım. Bu yüzden bu takımda, bu ailenin içinde oynamak gerçekten inanılmaz bir zevk. Her günün tadını çıkarmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyorum!

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“Deplasmanda da evimizde de Lorient her zaman zorlu bir rakip. Geride çok sıkı bir savunma bloğuyla bekliyor ve baskıdan çıkmayı iyi biliyorlar. Kendi oyunumuzu iyi oynadık, iyi bir performans sergiledik, iyi baskı yaptık. Bugünkü galibiyetle birlikte en önemli şey de bu.”

Lider, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Paris FC ile farkı açan PSG, şampiyonluk yarışında kontrolü tamamen eline aldı . Enrique, önümüzdeki haftalarda maç takvimi yoğunlaşırken takımının ligdeki bu istikrarlı formunu sürdürmesini isteyecek. Zaire-Emery'nin başarılı performansı ve Dembele ile Mayulu gibi hücum oyuncularının gol katkısıyla son şampiyon, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak için iyi bir konumda görünüyor.