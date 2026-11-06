Jack Grealish, Everton’da geçirdiği zorlu dönemi geride bırakmaya çalışırken Finch Farm’da resmen antrenmanlara döndü. 31 yaşındaki oyun kurucu, fiziksel sorunlar ve kulüp içi disiplin tedbirleri nedeniyle Everton’ın son maçlarını kaçırmasının ardından millî aradan sonra Premier Lig’e dönmeyi hedefliyor.

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Finch Farm'da A takıma dönüş yolu

Everton, Grealish'in Finch Farm tesislerinde saha çalışmalarına döndüğünü doğruladı. Bu gelişme, oyuncunun A takıma yeniden katılma sürecinin başladığını gösteriyor. Bir süre sahalardan uzak kalan yaratıcı orta saha oyuncusu, eski formunu yakalamak için kendisine özel hazırlanan bireysel bir program uyguluyor. Kulübün sağlık ve teknik ekibi, Grealish'in gelecek hafta başında A takımla tam kapsamlı antrenmanlara katılmasını hedefleyen bir plan hazırladı. Bu dönüş, Premier League'deki kritik kış dönemi öncesinde David Moyes'un seçeneklerini önemli ölçüde artıracak.

Sonuçlar nedeniyle Everton'da atmosfer gergin olsa da Grealish'in teknik kalitesine sahip bir oyuncunun dönüşü, gerekli bir ileri adım olarak görülüyor. Deneyimli hücum oyuncusu, Merseyside'daki ikinci kiralık döneminde bu sezon yalnızca altı maça çıkabildi ve daha önce taraftarların gözdesi olmasını sağlayan istikrarı yakalamakta zorlandı.

Antrenmanlara dönüşü iyimserlik yaratsa da Coventry City ile oynanacak yakın tarihteki iç saha maçında forma giyemeyecek. Rekabetçi maçlara dönüşü için hedef, Everton'ın dirençli Brentford ile karşılaşacağı 23 Kasım'daki Gtech Community Stadium deplasmanı olarak belirlendi.

Son dönemdeki disiplin kaynaklı yokluğu

Grealish'in dönüş sürecine tartışmalar gölge düşürdü. Oyuncu, yalnızca fiziksel durumuyla ilgili olmayan nedenlerle son maç kadrolarında yer almadı. Arsenal deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetteki yokluğu başlangıçta hastalığa bağlandı ancak Newcastle United'a karşı oynanan Carabao Cup maçının kadrosuna alınmamasıyla durum daha da büyüdü.

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Kulüp daha sonra bunun nedeninin bir "kulüp disiplini ihlali" olduğunu açıkladı. Moyes da bunu gerekli bir "kulüp kararı" olarak nitelendirerek kamuoyu önünde destekledi. Daha sonra çıkan haberlere göre disiplin işlemi, Grealish'in izinsiz olarak antrenman tesisinde bulunmamasından kaynaklandı ve oyuncuyla Goodison Park'taki yönetim ekibi arasında bir süre gerginliğe yol açtı.

Sözleşme belirsizliği ve geleceği

Grealish yeniden forma mücadelesine katılmaya çalışırken uzun vadeli geleceği, yorumcuların ve taraftarların gündemindeki önemli konulardan biri olmayı sürdürüyor. Manchester City ile yaptığı yüksek ücretli sözleşmenin son yılında bulunan oyuncu, 2027 yazında serbest kalacak. Eski Everton savunmacısı Michael Ball'un da aralarında bulunduğu bazı yorumcular, oyun kurucunun 2027'de Premier League'e veda edebileceğini ve MLS gibi farklı bir ortamda yeni bir başlangıç arayabileceğini öne sürdü.

Son dönemdeki tartışmalara rağmen Grealish'in kalitesi, onu Hill Dickinson Stadium'daki dönemi boyunca yakından izleyenler için tartışma konusu değil. Ocak 2026'da yaşadığı ciddi ayak sakatlığı önceki sezonunu yarıda kesmeden önce 22 maçta iki gol ve altı asist üretmiş, kadronun teknik açıdan en yetenekli oyuncularından biri olarak değerini göstermişti. Şimdi önündeki zorluk, bu performansı tekrarlamak ve saha dışındaki dikkat dağıtıcı sorunlardan uzak durmak.