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Mohamed Saeed
Çeviri:

Takıma geri döndü! Disiplin ihlalinin ardından Everton antrenmanlarına katılan Jack Grealish’in Brentford maçında sahalara dönmesi bekleniyor

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Jack Grealish, Everton’da geçirdiği zorlu dönemi geride bırakmaya çalışırken Finch Farm’da resmen antrenmanlara döndü. 31 yaşındaki oyun kurucu, fiziksel sorunlar ve kulüp içi disiplin tedbirleri nedeniyle Everton’ın son maçlarını kaçırmasının ardından millî aradan sonra Premier Lig’e dönmeyi hedefliyor.

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Finch Farm'da A takıma dönüş yolu

Everton, Grealish'in Finch Farm tesislerinde saha çalışmalarına döndüğünü doğruladı. Bu gelişme, oyuncunun A takıma yeniden katılma sürecinin başladığını gösteriyor. Bir süre sahalardan uzak kalan yaratıcı orta saha oyuncusu, eski formunu yakalamak için kendisine özel hazırlanan bireysel bir program uyguluyor. Kulübün sağlık ve teknik ekibi, Grealish'in gelecek hafta başında A takımla tam kapsamlı antrenmanlara katılmasını hedefleyen bir plan hazırladı. Bu dönüş, Premier League'deki kritik kış dönemi öncesinde David Moyes'un seçeneklerini önemli ölçüde artıracak.

Sonuçlar nedeniyle Everton'da atmosfer gergin olsa da Grealish'in teknik kalitesine sahip bir oyuncunun dönüşü, gerekli bir ileri adım olarak görülüyor. Deneyimli hücum oyuncusu, Merseyside'daki ikinci kiralık döneminde bu sezon yalnızca altı maça çıkabildi ve daha önce taraftarların gözdesi olmasını sağlayan istikrarı yakalamakta zorlandı.

Antrenmanlara dönüşü iyimserlik yaratsa da Coventry City ile oynanacak yakın tarihteki iç saha maçında forma giyemeyecek. Rekabetçi maçlara dönüşü için hedef, Everton'ın dirençli Brentford ile karşılaşacağı 23 Kasım'daki Gtech Community Stadium deplasmanı olarak belirlendi.

Son dönemdeki disiplin kaynaklı yokluğu

Grealish'in dönüş sürecine tartışmalar gölge düşürdü. Oyuncu, yalnızca fiziksel durumuyla ilgili olmayan nedenlerle son maç kadrolarında yer almadı. Arsenal deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetteki yokluğu başlangıçta hastalığa bağlandı ancak Newcastle United'a karşı oynanan Carabao Cup maçının kadrosuna alınmamasıyla durum daha da büyüdü.

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Kulüp daha sonra bunun nedeninin bir "kulüp disiplini ihlali" olduğunu açıkladı. Moyes da bunu gerekli bir "kulüp kararı" olarak nitelendirerek kamuoyu önünde destekledi. Daha sonra çıkan haberlere göre disiplin işlemi, Grealish'in izinsiz olarak antrenman tesisinde bulunmamasından kaynaklandı ve oyuncuyla Goodison Park'taki yönetim ekibi arasında bir süre gerginliğe yol açtı.

Sözleşme belirsizliği ve geleceği

Grealish yeniden forma mücadelesine katılmaya çalışırken uzun vadeli geleceği, yorumcuların ve taraftarların gündemindeki önemli konulardan biri olmayı sürdürüyor. Manchester City ile yaptığı yüksek ücretli sözleşmenin son yılında bulunan oyuncu, 2027 yazında serbest kalacak. Eski Everton savunmacısı Michael Ball'un da aralarında bulunduğu bazı yorumcular, oyun kurucunun 2027'de Premier League'e veda edebileceğini ve MLS gibi farklı bir ortamda yeni bir başlangıç arayabileceğini öne sürdü.

Son dönemdeki tartışmalara rağmen Grealish'in kalitesi, onu Hill Dickinson Stadium'daki dönemi boyunca yakından izleyenler için tartışma konusu değil. Ocak 2026'da yaşadığı ciddi ayak sakatlığı önceki sezonunu yarıda kesmeden önce 22 maçta iki gol ve altı asist üretmiş, kadronun teknik açıdan en yetenekli oyuncularından biri olarak değerini göstermişti. Şimdi önündeki zorluk, bu performansı tekrarlamak ve saha dışındaki dikkat dağıtıcı sorunlardan uzak durmak.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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