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Jorge Messi Father Of Lionel Messi Dies At 68Getty Images Sport

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Takım tehdit altında: Inter Miami teknik direktörü: Messi'yle ilgili felaketi nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz

Inter Miami CF - Leon
Inter Miami CF
Leon
Leagues Cup
Nashville SC - Inter Miami CF
Nashville SC
ABD 1
L. Messi
A. Hoyos
ABD
Meksika
Arjantin

"Böyle zamanlarda kelimeler çoğu zaman ifade etmekte yetersiz kalır"

Inter Miami'nin teknik direktörü Guillermo Hoyos, Lionel Messi'nin babası Jorge'nin vefatının ardından takımdan uzak kalışı hakkında konuştu ve kulübün, ailesiyle birlikte babasını uğurlamak için Arjantin'in Rosario kentine giden takım kaptanının yanında derin bir hüzün yaşadığını vurguladı.

Hoyos'un bu açıklamaları, Inter Miami'nin 2026 Leagues Cup grup aşamasındaki son maçı olan Leon karşılaşması öncesinde geldi. Takımın çeyrek finale çıkma şansı, ikinci hafta Rayados'a yenilmesinin ardından ciddi tehlike altına girmişti.

as gazetesine göre teknik direktör, Messi'nin yaşadığı durum hakkında şunları söyledi: "Leo'nun başına gelenleri hepimiz biliyoruz, bu büyük bir trajedi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu çok büyük bir hüzün ve onun yanında bunu derinden hissettik. Durum son derece zordu ve böyle zamanlarda kelimeler çoğu zaman ifade etmekte yetersiz kalıyor. Bu denli acı verici bir şey yaşadığınızda, iyileşmek zaman ister ve bu hepimizin karşılaştığı bir gerçek. Bununla nasıl başa çıkacağınızı gerçekten öğrenemezsiniz, çünkü acı çok derindir."

Messi, babasının vefatının ardından Inter Miami'den uzaklaşmış ve Arjantin'e gitmişti. Bu sırada takım, Rayados'a yenilerek ağır bir darbe aldı ve bu sonuç, MLS kulüpleri için çeyrek finale ayrılan dört tur biletinden biri uğruna verdiği mücadelede takımı zor bir duruma soktu.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Leon crest
Leon
LEO
ABD 1
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA

Inter Miami, grup aşamasındaki yolculuğunu Leon karşısında tamamlıyor. Ardından odağını cumartesi günü oynanacak ve Doğu Bölgesi'nin liderlik mücadelesini belirleyebilecek merakla beklenen Nashville maçına çevirecek.

Ayrıca oku: Messi'nin dönüşü hakkında belirsizlik

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