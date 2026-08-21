Frenkie de Jong, Camp Nou’daki görünümünde kendi taraftarlarından yalnızca alkış değil, çok sayıda ıslık da aldı. Bunu İspanyol gazetesi Mundo Deportivo bildirdi.

Taraftarların hoşnutsuzluğunun, özellikle Hollandalı oyuncunun sakatlığıyla ve sonrasındaki tedavi sürecine yaklaşımıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. De Jong, Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda Hollanda Milli Takımı formasıyla bağ sakatlığı yaşamış, bunun gerçek boyutu ise ancak daha sonra ortaya çıkmıştı.

De Jong suçlamaları reddetti ve gazetecilere yüklendi

Ancak asıl öfkeye, 29 yaşındaki oyuncunun sakatlığı için bir ameliyatı inatla reddettiği ve bunun yerine konservatif bir tedavi yöntemini tercih ettiği yönündeki haberler neden oldu. De Jong ise bu anlatımı kesin bir dille reddetti ve özellikle İspanyol gazeteci Gerard Romero’nun haberlerine tepki gösterdi.

"Gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendiğini görüyorum." Elinden gelen her şeyi yaptığını, "mümkün olan en kısa sürede ve iyi durumda geri dönmek" istediğini açıkça ifade etti.

Sakatlığı nedeniyle de Jong’un FC Barcelona’da birkaç ay daha forma giyememesi bekleniyor. Buna karşın Katalan ekip, merkez orta saha için önemli bir takviye yaptı: Rodri, kısa süre önce teknik direktör Hansi Flick’in takımına katıldı; taze bir dünya şampiyonu ve şu anda muhtemelen dünyanın en iyi orta saha oyuncusu.

Barcelona, İspanyol oyuncunun transferini kısa süre önce resmen açıkladı ve bunun için Manchester City’ye 76,5 milyon euro ödeyecek. Rodri, 2030’a kadar sözleşme imzaladı.