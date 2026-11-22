Ruben Amorim, pazar günü Frosinone karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından AC Milanlı oyuncuların taktik disiplinini övdü. Teknik direktör, Serie A'da yükselişini sürdüren takımının kendi oyun anlayışına tamamen inandığını düşünüyor.

Reklam

San Siro'da taktik esneklik sonuç verdi

AC Milan Teknik Direktörü Amorim, Frosinone'yi acımasız bir hücum performansıyla dağıtan oyuncularını övgüye boğdu. Galibiyet, San Siro deplasmanına sahte dokuzlu 3-4-3 dizilişine geçerek çıkan Frosinone'nin kararından yararlanan Milan'ın moralini önemli ölçüde yükseltti. Frosinone'nin taktik yaklaşımı savunmada büyük boşluklar bıraktı; Milan da bu boşlukları hızlı hücumlarla çok iyi değerlendirdi. Gabriele Calvani'nin kendi kalesine attığı golün ardından Goncalo Ramos, Ardon Jashari, Alphadjo Cisse ve Christian Pulisic de fileleri havalandırarak etkileyici performansı tamamladı.

Amorim, DAZN Italia'ya yaptığı açıklamada, “En önemlisi, maç için bir planımızın olması ve takımın bu plana inanması. Frosinone'yi siz de benim kadar iyi tanıyorsunuz; tamamen yoğun prese dayalı oynuyorlar. San Siro'ya çok sayıda puanla gelecekleri için gerçekten cesur oynayacaklarını anlamıştım. Rabiot, Moreira, Pulisic ve Ramos'un hızıyla hızlı hücumlara çıkabilirdik. Rakibimiz nedeniyle oyun şeklimizi biraz değiştirdik ve bizim için iyi bir gece oldu” dedi.

Oyun ilkeleri ve mevkiler arası esneklik

Pulisic'in sürekli hareket hâlinde olması, Frosinone'nin adam adama markajını bozmakta kilit rol oynadı. Milanlı oyuncuların sahadaki yer değiştirmeleri, değerlendirilebilecek boşluklar yarattı. Galibiyet, Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini de güçlendirdi. Serie A'daki son altı maçında beşinci galibiyetini alan takım, dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Amorim sözlerini şöyle sürdürdü: “Oyun ilkeleri oluşturuyor ve oyunu anlamaya çalışıyoruz. Frosinone'nin adam adama markaj yaptığını biliyorduk. Pulisic'in her mevkideymiş gibi görünmesinin nedeni buydu. Bizi takip edeceklerini biliyorduk ve rollerimizi değiştirerek çok fazla tehlike yaratabilirdik.”

Reklam Reklam

Goncalo Ramos'un oyundan alınmasına açıklık getirdi

Gecenin tek olumsuz yanı, gol attıktan kısa süre sonra kas problemi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Ramos'un durumuydu. Taraftarlar genç yetenek Francesco Camarda'nın oyuna girmesini beklemiş olabilir, ancak Amorim onun yerine Alphadjo Cisse'yi tercih etti.

Related Topics

Milan teknik direktörü, oyuncu değişikliği tercihine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Maçı gördünüz; ceza sahası çevresinde fazla zaman geçirmedik, boşluk savunmanın arkasındaydı. Oyunu farklı şekilde kontrol ediyor olsaydık Camarda doğru tercih olurdu ama Cisse hızıyla gerçekten çok iyi. Rakibe yarattığı sorunun topu tutmasından değil, savunma arkasına koşularından ve paslarından kaynaklandığını gördünüz. Tipik bir santrfor değildi.”

Milan'ın farklı galibiyetinde Ramos ve Jashari'den kişisel dönüm noktaları

Galibiyet, ekim ortasından bu yana ilk golünü atan Ramos ve Milan formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan Jashari için ayrı bir önem taşıyordu.

Reklam

Amorim sözlerini şöyle tamamladı: “Golü Ramos'un attığını fark etmedim. Skorun 2-0 olması daha önemliydi çünkü Milan'ın bir maçı kontrol edebilmesi için çok sayıda gole ihtiyacı var. Ayrıca 2-0'da Frosinone daha fazla oyuncuyla ileri çıkmak zorunda kaldı ve bu da bize daha fazla alan açtı.”