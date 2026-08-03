Takım onsuz uyum sağladı: Chelsea, yıldızına şok hazırlıyor

Chelsea'nin kanat oyuncusu Mikhaylo Mudryk'in, doping kurallarını ihlal etmesi nedeniyle aldığı cezanın sona ermesinin ardından gelecek sezon futbola dönmesi bekleniyor. Ancak Ukraynalı oyuncunun 2026-27 sezonunda Stamford Bridge'de başrol oynaması pek olası görünmüyor.

Foot Mercato sitesinin haberine göre Chelsea, takımın Mudryk olmadan uyum sağladığını kabullenmiş durumda ve şimdi oyuncunun düzenli olarak süre almasına yardımcı olmak için onu kiralık göndermeyi düşünüyor.

Birçok kulüp, aralarında Chelsea ile aynı sahiplik grubuna bağlı olan Strasbourg'un da bulunduğu üzere, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya şimdiden ilgi gösterdi.

Chelsea'nin, Mudryk'in İngiliz futbolunun temposuna yeniden alışmasına yardımcı olmak için onu Premier Lig'e kiralamayı tercih ettiğine dair spekülasyonlar yapılsa da, kulüp oyuncuyu Strasbourg'a göndermeye meyilli.

Böylece Fransa Ligi ekibi, önümüzdeki haftalarda kadrosuna deneyimli ve yetenekli bir hücum seçeneği ekleyebilir; zira Mudryk, sahalardan uzak geçirdiği zorlu bir dönemin ardından kariyerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Mudryk, Ocak 2023'te Shakhtar Donetsk'ten Chelsea'ye katıldı ve kulüple çıktığı 73 maçta 11 gol atıp 10 asist yaptı.

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