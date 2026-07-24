Takım arkadaşlarıyla vedalaştı: Samu Costa, Al-Nassr kampına ne zaman katılacak?

Basında yer alan haberler, Real Mallorca'nın Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa'nın resmi olarak transferine yaklaşılmasının ardından Nassr kampına ne zaman katılacağını ortaya koydu.

Basındaki haberler, Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde Samu Costa ile anlaşmaya yaklaştığını ve oyuncunun, geçen sezonun sonunda takımdan ayrılan Hırvat orta saha Marcelo Brozovic'in yerini alacağını daha önce açıklamıştı.

Suudi Arabistan gazetesi "Arriyadiyah", Portekizli orta saha oyuncusunun Nassr'a transferini tamamlamasının ardından Real Mallorca'daki takım arkadaşlarıyla zaten vedalaştığını belirtti.

Gazete, Samu Costa'nın önümüzdeki birkaç gün içinde Portekiz'deki Nassr kampına katılacağını ve Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou yönetiminde yeni sezona hazırlanmaya başlayacağını açıkladı.

Samu Costa, Nassr'ın mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştireceği ilk transfer olacak; kulüp, yaşadığı mali kriz nedeniyle şu ana kadar herhangi bir oyuncuyla anlaşma sağlayamamıştı.

Samu Costa, kariyerinin büyük bölümünü İspanya'da geçirdiği dikkat çekici bir geçmişe sahip; 2020 ile 2023 yılları arasında Almeria forması giydi, ardından hâlâ forma giydiği Real Mallorca'ya transfer oldu.

Uluslararası düzeyde Costa, Portekiz Milli Takımı ile yolculuğuna Ekim 2024'te Cristiano Ronaldo ile birlikte başladı; ancak takımla yalnızca 7 maça çıktı.

25 yaşındaki oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz ile forma giymek üzere kadroya çağrıldı; ancak yalnızca grup aşamasının üçüncü maçında Kolombiya ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmada 20 dakika süreyle yedek olarak sahaya çıktı.