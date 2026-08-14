İtalya Milli Takımı ve eski Lazio forveti Ciro Immobile, 36 yaşında futbolu tamamen bıraktığını açıklayarak dolu dolu geçen bir futbol kariyerine son verdi. Bu karar, forvetin Paris FC formasıyla geçirdiği son tecrübenin ardından geldi.

İtalyan santrfor, Serie A tarihinin en golcü oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Fransız kulübüyle sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzaması bekleniyordu; ancak tekrarlayan sakatlıklarla yaşadığı sıkıntılar, geçen sezon takımla çıktığı sadece 12 maçta iki gol atıp iki de asist yapmayı başarmış olmasına rağmen, kramponlarını asma kararını almasına yol açtı.

Immobile, geçtiğimiz Ocak ayında, sezon başında sadece 6 maça çıktığı Bologna'daki kısa tecrübesinin ardından Paris FC'ye katılmıştı.

"Football Italia" sitesinin aktardığına göre, tecrübeli forvet, bugün cuma günü Paris FC'deki takım arkadaşlarına emeklilik kararını bildirirken gözyaşlarını tutamayarak ağlama krizine girdi; bu sırada kariyeri boyunca 656 resmi maça çıkıp 350 kez fileleri havalandırdığı olağanüstü sicili de gözler önüne serildi.

Uluslararası arenada ise Immobile, İtalya A Milli Takımı formasıyla 57 maçta 17 gol kaydetti ve İtalya ile EURO 2020 şampiyonluğunu kazandı. Ayrıca dört ayrı kez Serie A gol krallığını elde etti.

Immobile kariyerine Salernitana altyapısında başladı, ardından kısa sürede Juventus'a transfer oldu. Daha sonra Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Beşiktaş, Bologna ve son olarak Paris FC arasında geçen uzun bir yolculuğa çıktı.

Immobile'nin kariyerindeki en öne çıkan ve en parlak dönem, 2016 ile 2024 yılları arasında kesintisiz sekiz yıl süren Lazio dönemi olmaya devam ediyor. Bu süreçte İtalya'nın başkent kulübünün tarihine adını altın harflerle yazdırdı.