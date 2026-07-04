Takım arkadaşını ve Afrika’nın efsanelerini geride bırakarak… Onahi, tarihi bir listede ikinci sıraya yerleşti

Ezzedine Ounahi, bu Cumartesi akşamı 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fas milli takımıyla Kanada karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak, turnuva tarihindeki en çok maça çıkan Afrikalı oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi ve turnuvadaki maç sayısını 12’ye çıkardı.

Maç, ABD’nin Houston kentindeki stadyumda oynanıyor. Fas milli takımı, 32’li turda penaltı atışları sonucunda Hollanda’yı eledikten sonra turnuvadaki yoluna devam ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor; Kanada ise Güney Afrika’yı elemişti.

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Bu maça çıkmasıyla Onahi, tarihi listede ikinci sırayı paylaşan diğer 4 oyuncuyla olan eşitliği bozdu ve 15 maçla rekoru elinde tutan vatandaşı Achraf Hakimi'nin ardından tek başına ikinci sıraya yerleşti.

Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan Afrikalı oyuncular sıralaması:

Aşraf Hakimi: 15 maç.

Ezzedine Ounahi: 12 maç.

François Omam-Bik: 11 maç.

Asamoah Gyan: 11 maç.

Ismaïla Sarr: 11 maç.

Yassin Bono: 11 maç.

Kanada-Fas maçının galibi, bir sonraki turda Fransa-Paraguay karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.







