Takım antrenmanlarına katılabilecek mi?.. Fas maçında forma giyemeyen Neymar’ın durumunda yeni bir gelişme

Çarşamba günü yayınlanan bir haber, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fas karşısında milli takımda forma giyemeyen Brezilyalı Neymar'ın durumuna ilişkin dikkat çekici bir gelişmeyi ortaya koydu.

34 yaşındaki Neymar Jr., en son 17 Ekim 2023 tarihinde resmi bir maçta Brezilya milli takım forması giymişti.

O maç Uruguay'a karşı oynanmıştı ve Neymar bu maçta ciddi bir sakatlık geçirmişti: sol dizinde ön çapraz bağ ve menisküs yırtığı. O günden bu yana çeşitli nedenlerle Brezilya formasıyla sahalara geri dönemedi.

Carlo Ancelotti döneminde, Dünya Kupası nihai kadrosuna girene kadar hiçbir kadroya dahil edilmedi ve daha sonra Santos'ta oynarken yaşadığı bazı ağrıların başlangıçta düşünülenden daha ciddi olduğu ortaya çıktı.

Hazırlık maçlarını ve Fas ile oynanan açılış maçını kaçıran oyuncu, ilk kez dün Salı günü sahada antrenman yapabildi, ancak bu antrenman bireysel olarak gerçekleşti.

"Mundo Deportivo" gazetesi Çarşamba günü şöyle yazdı: "Nihayet, takımla antrenman yapması için beklenen an geldi. Her zamanki gibi tezahüratlarla karşılandı, ardından kısa bir antrenman maçı da dahil olmak üzere antrenmanın bir kısmını herkesle birlikte yaptı; bunu yine bireysel bir antrenman seansı izledi."

Gazete şöyle devam etti: "Brezilya basınına göre Haiti maçında oynayıp oynamayacağı hâlâ belirsiz, ancak grup aşamasının son maçında İskoçya karşısında forma giymesi olası görünüyor. Oynamaya can atıyor ve nasıl hissettiği belirleyici faktör olacak."

Seleção taraftarları için hayal kırıklığı yaratan ve 1-1’lik zorlu bir beraberlikle sona eren Fas’la oynanan açılış maçının ardından, Brezilya milli takımı Cumartesi sabahı erken saatlerde Philadelphia’da Haiti ile karşılaşacak; ardından 24 Haziran gecesi Miami’de İskoçya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

Neymar’ın durumundaki bu belirgin gelişme, dün basında yer alan ve oyuncunun sakatlığı nedeniyle grup aşamasına katılamayacağını doğrulayan haberlerden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti; bu nedenle antrenmanlara katılması, oyuncunun Dünya Kupası serüveni için adeta bir can simidi oldu.