Ajax'ın kış transferi Takehiro Tomiyasu'nun Amsterdam ekibinde forma giydiği süre henüz oldukça sınırlı kaldı. Japon oyuncu, Ajax Life'a verdiği demeçte, Ajax'taki ilk aylarından daha fazlasını beklediğini belirtti.

27 yaşındaki Japon oyuncu, geçen yaz Arsenal ile sözleşmesi uzatılmadığından bu kış transfer ücreti ödemeden transfer edildi. Çok yönlü savunma oyuncusu, Hollanda'nın başkentinde Dünya Kupası'na iyi bir şekilde hazırlanmak istiyordu.

Ancak sezon, savunma oyuncusu için beklendiği gibi geçmiyor. Japon milli oyuncu, bugüne kadar Oscar García'nın takımında yedi maça yayılmış 207 dakika oynadı. "Örnek olmak için oynamak zorundasın," diye kendisi de kabul ediyor.

Ocak ayında Amsterdam'a geldiğinde, Johan Cruijff Arena'da kısa sürede forma giymeyi umuyordu. Ancak işler, Japon oyuncunun büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde farklı gelişti. "Daha erken dönmeyi umuyordum. Ancak sağlık ekibiyle yakın bir şekilde çalıştım. Onlar hiçbir şeyi zorlamak istemediler."

Tomiyasu, Ajax'taki geleceği hakkında henüz bir şey söyleyemiyor. Sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve özellikle de bunun getireceği mali yük göz önüne alındığında, sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz belirsiz. "Bu aşamada bu konuda henüz bir şey söyleyemeyeceğimi herkesin anladığını umuyorum," diyor. "Bu sezonun son haftalarına odaklanmak istiyorum."

Kendi oyununa karşı çok eleştirel olduğunu belirten Japon oyuncu, sezonun son haftalarında kendini daha fazla göstermeyi çok istiyor. "Performansım konusunda her zaman eleştirel olmaya devam ediyorum. Sparta maçında oyunumdan tam olarak memnun değildim. Önümüzdeki haftalarda Ajax'a bundan daha fazlasını verebileceğimi göstermeliyim."

Tomiyasu, Japonya milli takımıyla Dünya Kupası hazırlıklarına başlamadan önce, Ajax'ın NAC Breda (deplasman), PSV (evinde), FC Utrecht (evinde) ve sc Heerenveen (deplasman) ile karşılaşacak. Garcia'nın takımı, Avrupa kupalarına katılma play-off'larından kaçınmak için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda.