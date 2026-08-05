Bir basın raporu, Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino'nun, "FIFA"nın başındaki geleceğini tehdit eden tırmanan kriz gölgesinde, tek bir hizmet karşılığında Fas'a 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini ortaya çıkardı.

İngiliz The Times gazetesinin aktardığına göre, halihazırda Fas'ta bulunan Infantino, kendisinin ayrılmasını talep eden artan baskılar karşısında krallığın kendisine açıkça destek vermesi şartıyla, 2030 Dünya Kupası finalinin Dar el-Beyda şehrindeki yeni II. Hasan Stadı'nda oynanma hakkını Fas'a vermeyi vaat etti.

Fas, 2030 Dünya Kupası finallerine İspanya ve Portekiz ortaklığıyla ev sahipliği yaparken, turnuvanın ilk edisyonunun 100. yılını kutlamak amacıyla 3 açılış maçı Güney Amerika'da oynanacak.

Fas, 115 bin seyirci kapasiteli ve inşaatının tamamlanmasının ardından dünyanın en büyük futbol stadı olması beklenen II. Hasan Stadı'nda final maçını ağırlamaya çalışırken, Santiago Bernabeu Stadı finale ev sahipliği yapmak için en öne çıkan rakip olarak değerlendiriliyor.

Rapor, Infantino'nun, 2034 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak olan Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bazı müttefiklerinden aldığı destek düzeyindeki gerilemeden endişe duyduğuna işaret etti; bu durum, Uluslararası Federasyon turnuvalarının ticari haklarından bir payın özel sektör yatırımcılarına satılmasına ilişkin projesinin başarısızlığa uğramasının ardından "FIFA" başkanına yönelik Avrupa'daki muhalefetin arttığı bir dönemde yaşanıyor.

Ürdün Federasyonu Başkanı Prens Ali bin El Hüseyin, dün Salı günü, Infantino'yu, FIFA başkanlığına yeniden seçilme kampanyasını desteklemesi için Ürdün Federasyonu üzerinde baskı kurarak şantaj yapmakla suçladı.

Bu bağlamda, eski Portekizli yıldız Luis Figo da Infantino'yu eleştirenler listesine katılarak "FIFA" başkanlığından derhal ayrılmasını talep etti.

Figo, Uluslararası Federasyon Başkanı'nın davranışlarını, futbol dünyasında gördüğü "en aşağılık, en aldatıcı ve en bencil" davranışlar olarak nitelendirdi ve Infantino'nun "geliştirmeyi vaat ettiği makamı yıprattığını, yalan söylediğini, aldattığını ve oyuna hizmet etmek yerine kişisel çıkarlarına hizmet etmeye çalıştığını" ekleyerek, onun ayrılmasıyla futbolu kurtarma vaktinin geldiğini vurguladı.

Ayrıca bu gelişmeler, "FIFA"nın Dünya Futbolu Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in, ticari hakların satışı projesine katılmadığını, bu projeyi medya aracılığıyla öğrendiğini ve projeden çekilme kararının "gerekli ve tartışmasız" olduğunu vurgulayarak açıklamasının ardından geldi.

Wenger, şeffaflık ve dürüstlükle çalışan, dünya futboluna hizmet eden bağımsız bir "FIFA"nın gerekliliğine inandığını ekledi; bu tavır, Uluslararası Federasyon'un içinde bulunduğu dönemde yaşadığı krizden kendisini uzak tutmaya yönelik açık bir girişim olarak değerlendirildi.