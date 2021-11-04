Takımında 1 dakika oynamadan Arjantin A Milli Takımı'na seçildi!

Dünya Kupası Elemeleri'nde bu ay deplasmanda Uruguay ve evinde Brezilya ile karşılaşacak Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni sürpriz bir kadro tercihinde bulundu.

Arjantinli teknik direktör Juventus'un A takımla hiç süre almayan 18 yaşındaki oyuncusu Matias Soule Malvano'yu A Milli Takım kadrosuna dahil etti.

Juventus altyapısında U19 ve 23 Yaş Altı takımı arasında gidip gelen Malvano, geçtiğimiz Haziran ayında 2024'de sona erecek kontratını iki yıl daha uzatmış ve kontratını 2026'ye dek yenilemişti.

İtalyan vatandaşlığı da bulunan Malvano gençlik turnuvalarında parladıktan sonra çok sayıda takımın ilgisini çekmişti.

Hazırlık maçlarında dikkat çekti

Ocak 2020'de Velez Sarsfield'den Juventus'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Malvano, bu sezon Juventus'un Serie C'de mücadele eden B Takımı ile 10 maça çıkmıştı.

UEFA Gençlik Ligi'nde de forma giyen 18 yaşındaki genç futbolcu iki karşılaşmada forma giyerken, takımının 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı Chelsea maçında gol bulmuştu.

İtalyan devinin sezon başında oynadığı hazırlık karşılaşmalarında da boy göstere Malvano, takımının Cesena'yı 3-1 yendiği hazırlık maçında bir gol ve bir asistle dikkat çekerken, Monza karşısında oynanan hazırlık maçında da gol atmış ve 2-1'lik galibiyette önemli rol oynamıştı.

Malvano buna rağmen henüz ligde Juventus formasını giyme şansı bulamadı.

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