Taiwo Awoniyi, 23 yıl sonra Nottingham Forest'in Premier Lig'deki ilk golünü attı

Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti. 23 yıl aradan sonra Premier Lig'deki ilk gol atıldı.

İlk haftada Newcastle United'a 2-0 mağlup olan Nottingham Forest, Premier Lig'in ikinci haftasında, West Ham United'ı ağırladı.

Nottingham Forest karşılaşmayı 1-0 Taiwo Awoniyi'nin golüyle kazandı. Awoniyi'nin golü, Nottingham Forest'in 23 yıllık aranın ardından Premier Lig'deki ilk golü oldu.

Notthingham Forest, 3 puan kazanırken, West Ham United henüz ligde puan elde edemedi.

Son gol 1999'da atılmıştı

İkinci haftada ilk galibiyetini alan Nottingham Forest'ın Premier Lig'deki son golü Mayıs 1999'da Leicester City'e karşı Chris Bart-William tarafından atılmıştı.

Taiwo Awoniyi'nin golü ve son gol arasındaki fark, turnuva tarihinde bir takımın attığı iki gol arasındaki en uzun fark olarak kayıtlara geçti.