Panathinaikos'un PAOK zaferinin ardından Fatih Terim, yeşil-beyazlı taraftarları sevinçten sokağa döktü

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, dün akşam Yunanistan Kupası Yarı Final ilk maçında PAOK ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede yeşil-beyazlı takım, 53. dakikada Sporar'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Panathinaikos, 21 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

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Bakasetas ve Taison birbirine girdi!

Bu arada karşılaşmanın 77. dakikasında sahada gergin anlar yaşandı. PAOK'un yıldızı Taison ile Panathinaikos'un eski Trabzonsporlu orta sahası Bakasetas, bir ikili mücadelenin ardından birbirine girdi.

Taison, Bakasetas'ın yüzüne tokat atarken Bakasetas da rakibine fiziksel müdahalede bulundu.

Bu gerginliğin ardından hem Taison hem de Bakasetas kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Takım otobüsünü sardılar!

Bu arada karşılaşmanın ardından Panathinaikos taraftarları büyük bir coşku yaşadı.

Takım otobüsünü saran yeşil beyazlı taraftarlar, Fatih Terim'e sevgi gösterisinde bulunup tezahüratlarda şampiyonluk için yemin etti.

Yunan kulübü o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.