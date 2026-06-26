Tahta doğru bir adım… Salem Al-Dossari, Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan için yeni bir tarih yazıyor

Suudi Arabistan Milli Takımı kaptanı Salem Al-Dossari, Yeşil Burun Adaları maçı için ilk 11’de yer alarak Dünya Kupası tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, biraz sonra ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, maça çıkacak ilk 11'i açıkladı ve Salem Al-Dossari, üst üste üçüncü kez ilk 11'de yer aldı.

Bu maç, “Tornado” lakaplı oyuncunun tarih boyunca Suudi Arabistan Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda oynadığı dokuzuncu maç olacak ve böylece Dünya Kupası’nda en çok forma giyen ikinci “Yeşiller” oyuncusu olacak.

Al-Dossari, Dünya Kupası tarihinde 9 maça çıkan diğer üç Suudi oyuncu olan Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman ve Hüseyin Abdülghani ile eşit duruma geldi.

34 yaşındaki oyuncu, Suudi milli takımının Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükselmesi halinde zirveye çıkmak için tarihi bir fırsata sahip olacak; bu durumda Dünya Kupası tarihindeki 10. maçına çıkacak ve Muhammed Al-Da'ei ile eşitlenecek.

Salem Al-Dossari’nin, 2018, 2022 ve 2026 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası’nda Suudi milli takımıyla oynadığı tüm maçlarda forma giydiği ve attığı 3 golle, Sami Al-Jaber ile eşit olarak “Yeşiller”in Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olduğu belirtilmelidir.