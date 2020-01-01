Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe için karar!

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti konusunda yaptığı itirazla ilgili toplandı.

Kulübü, harcama limitlerinin artırılması konusunda yaptığı ve reddedilen başvurusu sonrasında konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı.

Tahkim Kurulu, sarı-lacivertli kulübün başvurusunu gerekçeli kararı öğrenmek üzere Sicil Kurulu'na geri gönderdi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili nihai kararın Perşembe günü açıklanması bekleniyordu.