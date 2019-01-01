Tahkim Kurulu'ndan Eljif Elmas'ın cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın cezasını 2 maçtan 1 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın yıldızı Mbaye Diagne ve Fenerbahçeli Eljif Elmas ile ilgili kararını açıkladı.

Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Eljif Elmas'ın 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

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Mbaye Diagne'nin 4 maçlık cezasına istenen erteleme talebi ise reddedildi. Diagne, Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa - Alanyaspor maçında rakibine tükürmüştü.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/549 K.2018-2019/654 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kasımpaşa Spor A.Ş.'nin, futbolcusu Diagne Mbaye'nin rakip takım futbolcusuna tükürmesi nedeniyle FDT'nin 41/2. maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile,



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas ile ilgili PFDK'nın 22.01.2019 tarihli E. 2018-2019/547 K.2018-2019/652 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Eljif Elmas'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”