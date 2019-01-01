Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı itirazını reddetti

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili verdiği karara yaptığı itirazı reddetti.

Bu kararın ardından Aytemiz - maçının tekrar edilmeyeceği kesinleşti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.